Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu her 2,5 dakikada bir kişinin hayatını bitirdi /08 Şubat 2019 19:23

OHAL Komisyonu her 2,5 dakikada bir kişinin hayatını bitirdi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son açıklanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL) verilerini değerlendirdi.

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Gökçen, “Her ay ortalama 3 bin ila 5 bin civarında dosyanın sonuçlandırdığını görüyoruz. Aralık ayında ise 8 bin 500 dosya karara bağlanmış. Karara bağlanan dosyalarla Komisyon çalışanlarının mesai saatlerini birlikte düşündüğümüzde ortalama 2.5 dakikada 1 kararın verildiğini görüyoruz” dedi.

‘İNSANLARIN İŞLERİ 1 DAKİKA 11 SANİYEDE ÇÖPE ATILMIŞ’

Gökçen, şöyle devam etti: “Kişilerin ‘terörle’ bağlantılı olduğunu tespit etmek ve kurum görüşü almak toplam 2.5 dakika sürmüş. Aralık ayında ise her 1 dakika 11 saniyede karar verilmiş. İnsanların iş hayatı her 1 dakika 11 saniyede çöpe atılmış.”

OHAL Komisyonu’nun binlerce KHK mağdurunu oyalarken, binlercesinin de işlerine dönmelerini dakikalar içinde engellediğini ifade eden Gökçen, “Bunu da utanmadan raporlarıyla ifade edebiliyor. CHP olarak çağrımızı tekrarlıyoruz: tüm KHK’liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir” dedi.  
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