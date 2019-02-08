Kartal'da ölü sayısı 15'e yükseldi, iki gün sonra bir genç yaralı kurtarıldı

İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da yaralıları ziyaret etti. Koca burada basına açıklamalar yaptı.







Fahrettin Koca, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini söyledi. Koca, “14 yaralıdan 1’i taburcu edildi, 7 yaralı yoğum bakımda, 6 yaralı da serviste. Azra Havva'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, durumu orta ve kötü arasında” dedi.





Bugün enkaz altından 16 yaşındaki bir çocuk çıkarıldı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arama yapan ekipler bir çocuğa ulaştı. Enkaz altından çıkarılan yaralının 16 yaşındaki Mert Aydın olduğu öğrenildi.





Enkazdan kurtarılan genç, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.







