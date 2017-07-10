OHAL Komisyonu hak aramaya engel





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal’ın başvurusunu reddetmesinin ardından gözler, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na çevrildi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, önümüzdeki günlerde KHK ile açığa alınan veya ihraç edilen kamu görevlileri ile kapatılan dernek ve kuruluşların başvurularını almaya başlayacak. Yedi üyeli komisyon, iki yıl görev yapacak. Ancak Bakanlar Kurulu, gerek gördüğü takdirde görev süresini birer yıl süreyle uzatabilecek. Komisyona OHAL il büroları aracılığıyla yapılacak başvurular, şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye alındıktan sonra değerlendirilecek.





Yargı süreçleri aylarca sürebilir





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili avukat Şenal Sarıhan, OHAL’in gerekçe gösterilerek olağandışı hukuk yolu oluşturulmasını doğru bulmadığını dile getiriyor. Sarıhan, “Komisyona başvuracak ihraç edilmiş ya da açığa alınmış işsiz, parasız ve aç insanların suçları sabit değil. Suçları sabit olsa bile devletin bakma görevi var. Durumu vahim olanlar var” diyor. Komisyondan insan haklarına dayalı sonuç beklemenin mümkün olmadığını savunan Sarıhan, idarî yargı süreçlerinin aylar sürebileceğine dikkati çekerek, “OHAL Komisyonu işe yaramayan bir komisyondur. Hak arama sürecini engelleyici, geciktirici bir süreç” diye konuştu. Bir an önce tabiî hukuk yollarına dönülmesi ve yeni başvuru sürelerinin oluşturulması gerektiğini dile getiren Sarıhan, bakanlıkların ihraç edilen kadrolarını kendi idari müfettişleriyle yeniden gözden geçirebileceğini söylüyor.





“Adaletin tesis edilmesini geciktirecek”





1 Eylül’de çıkan 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zelal Ekinci de, komisyonun ‘bağımsız’ olmadığını savunarak AİHM’i oyalamak amacıyla kurulduğu kanaatinde. DW’de yer alan habere göre, Ekinci, 10 aydır işinden uzak ve bütün sosyal haklardan mahrum bir şekilde yaşadığını söylüyor. Ekinci, “Bize kesilen cezanın bu komisyon aracılığı ile değerlendirilmesi, bir suçun işlenip işlenmediğinin anlaşılması bana göre mümkün değil. Adaletin tesis edilmesini daha da geciktirecek ‘çok iyi’ bir buluş” diyor.