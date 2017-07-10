Yap-Boza Döndü ... Yine değişiyor

AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana eğitim sisteminde yaptığı çok sayıda değişikliğe bir yenisi daha ekleniyor.







Bundan böyle öğrencilere açık uçlu soru sorulacak, öğrenciye özel ev ödevi verilecek. Değişiklik önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girecek ve üç büyük şehir dışındaki 24 ilde pilot olarak uygulanacak. .





Hürriyet'in haberine göre, Milli İzleme Sistemi adı verilen yeni uygulamaya 3 yıl için 15 milyon liralık yatırım yapıldı. Sistemin amacı öğrencinin eğilimlerini, başarısını ölçme ve değerlendirme amacı taşıyor. Ayrıca öğrencinin öğrenmekte zorluk çektiği noktalara odaklanılarak bu açık giderilmeye çalışılacak. Ardından da öğrencilere geri bildirim yapılarak kayıpları telafi edilecek.





Ancak bugüne kadar AKP iktidarı eğitim sisteminde çok sayıda değişiklik yaptı ve bunların çoğunda da hedeflediği başarıyı tutturamadı.





Proje kapsamında Soru Bankası Yazılımı, Veri Tabanı İzleme Yazılımı ve Analiz ekibi oluşturulacak. Müfredat doğrultusunda Soru Bankası hazırlanacak. Her yılın aralık ayında il genelinde ortak yazılı sınav yapılacak. Sınav kağıtları, MEB'de hazırlanan veri tabanına yüklenecek. Sınav kağıtları farklı öğretmenlere belirtilen standartlarda değerlendirilecek. Analiz iki ayrı kapsamda yapılacak. İlk kısım öğrenci - öğretmen -okul, ikinci kısım ilçe - il ve ülke raporlamaları şeklinde olacak.





ÖĞRENCİ DE ÖĞRETMEN DE EĞİTİLECEK





Öğrenciye ilişkin değerlendirmeler yarıyıl tatilinden sonra eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrenciye geri bildirim olarak sunulacak. Sistem ile öğrencilere verilen ödevler de kişiselleşecek. Sistem hangi öğrencilere, hangi ödevlerin verilebileceğini doğrudan belirleyebilecek. Bir öğretmen, tespit edilen eksik öğrenmelerine göre sınıfındaki öğrencilere farklı ödevler verebilecek. Her öğrenci kendi öğrenme sürecine ilişkin sistemden geri bildirim alacak.





Milli İzleme Sistemi kapsamında il bazında yapılacak sınavda, açık uçlu sorular kullanılacak. Öğrencilerin bilgiyi kullanmaları ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeleri teşvik edilecek. İzleme çalışması sırasında uygulanacak anketler yoluyla eğitim sürecine etki eden diğer faktörler tespit edilecek. Bu şekilde her il ve ilçe kendine özgü durumu ve ihtiyaçları tespit edip bu doğrultuda eğitim çalışması planlayacak. MEB de ülke genelinde eğitim sürecine ilişkin stratejiler oluşturabilecek.





Değişiklikle ilgili öğretmenlere gerekli eğitimler verilmeye başlandı.