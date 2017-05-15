IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

DÜNYANIN RENKLERİ ÜMİT VERİYOR





Anneler Günü'ne denk gelen 14 Mayıs Pazar günü Melbourne kentinin en prestijli mekanı Melbourne Convention & Exhibition Centre'da düzenlenen festivale ilgi büyüktü.





Avustralya'nın iş, sanat, spor, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarının medyatik simalarının da katılarak barış ve diyalog mesajları verdiği programda öğrencilerin sunduğu gösteriler sahnelendi.





HİCRAN ve ÜMİT BİRARADA





Türkiye'de yaşanan sürece atıf ile başlayan program boyunca salonu zaman zaman hüzün, zaman zaman da ümit ışıkları kapladı.





Her biri kendi ülkesindeki ses ve sahne performansının en iyisi olarak seçilen öğrencilerin kendi ülkelerinin sevilen şarkılarını seslendirdiği etkinlikte dans gösterileri de misafirleri coşturdu.





'Sevgi Kahramanları' adlı 11 dakikalık özel müzikal dans gösterisinde bir toplumun yıkılıp tekrar restore edilmesi sahnelendi.





SABRET GÖNÜL...





Romanya'dan David, Barış Manço'dan 'Sabret Gönül'ü seslendirdi. Salonda duygu seline neden olan performans, Avustralya'daki Türklerin gönlüne su serpti.





Avustralyalı ünlü televizyon sunucusu George Donikian ile ülkenin en bilinen kanalı SBS'in sunucularından Manpreet Kaur Singh'nin sunuculuk görevini üstlendiği IFLC Avustralya programı bu akşam Türkiye saatiyle 21:00'de, Avrupa saatiyle 20:00'de MC TV, Merih FM, www.mceu.tv www.merih.fm , MC TV iOS ve Android uygulamaları ile IFLC Youtube kanalında ( youtube.com/intflc ) izlenebilir.



























