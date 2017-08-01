Samanyolu Haber /Gündem / OHAL 'faiz lobisi'ne yaradı! /01 Ağustos 2017 10:26

OHAL 'faiz lobisi'ne yaradı!

AKP döneminde kârlarını ve rantlarını katlayan bankacılık sektörü, OHAL’le geçen bu yılın ilk yarısında net kârını 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artarak 25 milyar 355 milyon liraya ulaştı.

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Bankaların kasası OHAL’de doldu taştı: Net kârları yüzde 33 arttı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haziran sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Haziran 2017 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 972 milyar 21 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2016 sonuna göre 240 milyar 985 milyon liralık artış gösterdi.

Bu dönemde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 919 milyar 182 milyon lira, menkul değerler 368 milyar 215 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 8,8, krediler yüzde 10,7 ve menkul değerler toplamı yüzde 4,7 arttı.

Net kârda yüzde 33 artış!

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artışla 1 trilyon 578 milyar 116 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın ilk yarısında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artışla 25 milyar 355 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında bankalar 19 milyar 33 milyon lira net kâr elde etmişti.
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