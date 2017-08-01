Samanyolu Haber /Gündem / Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım… /01 Ağustos 2017 10:20

Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım…

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinin Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, “Benim tek gücüm arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da fırıldaklığım, üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam” diyerek ‘samimi’ açıklamalarda bulundu.

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Beşikdüzü ilçesinin Hünerli Mahallesi’nde partililere seslenen Orhan Bıçakçıoğlu Büyükşehir statüsüyle imkânların zorlaştığını anlatırken, sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Herkes gücü ve kapasitesi oranında bir hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla bunla bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz.”
<< Önceki Haber Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım,... Sonraki Haber >>

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Polisin tişört avı devam ediyor.

Polisin tişört avı devam ediyor.

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:09