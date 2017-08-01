Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım…

Beşikdüzü ilçesinin Hünerli Mahallesi’nde partililere seslenen Orhan Bıçakçıoğlu Büyükşehir statüsüyle imkânların zorlaştığını anlatırken, sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:







“Herkes gücü ve kapasitesi oranında bir hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla bunla bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz.”