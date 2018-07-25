Samanyolu Haber /Gündem / OHAL büroları kaldırıldı /25 Temmuz 2018 13:06

OHAL büroları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığı belirtildi.

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çişleri Bakanlığı: Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı.
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