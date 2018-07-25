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OHAL büroları kaldırıldı
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OHAL büroları kaldırıldı
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25 Temmuz 2018 13:06
OHAL büroları kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığı belirtildi.
SHABER3.COM
çişleri Bakanlığı: Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı.
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