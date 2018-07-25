Samanyolu Haber /Gündem / Çözüm süreci resmi olarak bitti /25 Temmuz 2018 13:10

Çözüm süreci resmi olarak bitti

9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle çözüm süreci yasasının da lağvedildiği ortaya çıktı. Yasanın yürürlükten kaldırılması AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye bir jesti olarak yorumlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki çözüm süreci yasası; yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritasını içeriyordu.

2014 yılında çıkarılan 6 maddelik çözüm süreci yasası yetki kararnamesiyle yürürlükten kaldırıldı.

2557 sayılı çözüm süreci yasası 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin koordinatörlük ve sekretarya kurulmasını öngörüyordu. Düzenlemeyle süreçte görev alan kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai bir sorumluluklarının olmayacağını belirten dokunulmazlık zırhı da getirilmişti.

CNNTürk'ün haberine göre; bu düzenleme 9 Temmuz'da yayınlanan yetki kararnamesiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumu öngören yetki kararnamesiyle bakanlıklar bağlı kurumların teşkilat yapılarını düzenleyen pek çok yasa yürürlükten kaldırılmıştı. Çözüm süreci yasası da bunların arasında yer aldı.

Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni düzenlemeler yapıldı. Çözüm süreci yasası da bunlar arasında yer almadı.
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