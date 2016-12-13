Samanyolu Haber /Gündem / Financial Times: Türkiye ekonomik gerilemeyle sarsıldı /13 Aralık 2016 13:05

Financial Times: Türkiye ekonomik gerilemeyle sarsıldı

Financial Times (FT) gazetesi, ‘Türkiye ekonomik gerilemeyle sarsıldı’ başlıklı haberinde Türkiye ekonomisinin son yedi yılda ilk defa daraldığını yazdı

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Financial Times Gazetesi Türkiye’nin “başarısız darbe girişiminin, para biriminin zayıflamasının ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle geri çekilen yabancı yatırımcıların etkisini hissettiğini” yazıyor.

Gazete, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçülmesini “analistlerin beklediğinden de kötü” şeklinde değerlendiriyor.

Financial Times ayrıca Capital Economics isimli danışmanlık şirketinden William Jackson’ın yorumuna yer veriyor. Jackson “Veriler Temmuz’daki darbe girişiminin ekonomiye çok zarar verdiğini ortaya koyuyor” diyor.

Tüketici ve yatırımcıların güveninin 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından kamu çalışanlarının tutuklanması ya da gözaltına alınmasıyla sarsıldığını belirten gazete, hükümetin 10 milyar doları aşan 600’den fazla işyerine el koyduğundan da bahsediyor.

Gazetede bir dizi bombalı saldırının büyüme alanı ve döviz kaynağı olan turizme darbe vurduğunu da kaydediyor.

Federal Reserve Bank (FED) toplantısının bu hafta yapılacağını hatırlatan gazete, yatırımcıların FED’in faiz artırımına gideceğini tahmin ettiğini yazıyor.

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