Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ’deki pankarta dört yıl hapisle cezası isteniyor /04 Ağustos 2018 18:59

ODTÜ’deki pankarta dört yıl hapisle cezası isteniyor

Mezuniyet töreninde üzerinde bir karikatürün bulunduğu afiş taşıdılar. Gözaltına alınıp tutuklandılar. ODTÜ'lü dört öğrenci ve tutuksuz yargılanan kırtasiye sahibi hakkında “Cumhurbaşkanı Erdoğan”a hakaretten dava açıldı. Dört yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, savcılık beş şüphelinin ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tutuklu dört öğrencinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme duruşma tarihi olarak da 30 Eylül gününü belirledi. İddianamede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının şikâyeti üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Söz konusu afişi F.E.D. önde, D.C.F. ortada, B.A. arkada olacak şekilde stadyumda bütün izleyicilerin görebileceği şekilde taşıdıkları ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ içeren fiilin aleniyet kazandığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede şüpheliler için TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun alenen işlendiği gerekçesiyle de verilecek cezada altı biri oranında da artırım talep edildi.

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