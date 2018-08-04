Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka'da ilk peçe cezası /04 Ağustos 2018 18:55

Danimarka'da ilk peçe cezası

Kamusal alanda "burka yasağı"nın iki gün önce yürürlüğe girdiği Danimarka'da ilk ceza kesildi.

SHABER3.COM

Danimarka'da "burka yasağı" olarak bilinen ve bütün yüzü kapatan örtülerin kamusal alanda kullanımının yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesinden iki gün sonra ilk ceza kesildi. Ritzau haber ajansı ülkenin kuzey doğusunda bulunan  Horsholm'daki bir alışveriş merkezinde yüzünü örttüğü gerekçesiye 28 yaşındaki bir kadına ceza kesildiğini bildirdi.

Yaklaşık bin Danimarka Kronu yani yaklaşık 134 euro tutarındaki cezanın posta yoluyla iletileceği kaydedildi.

Söz konusu kadının yüzündeki peçeyi açmaya çalışan bir kadınla kavga ettiği, polis olay yerine ulaştığında ise yüzünün örtülü olduğu belirtildi. Danimarka polisinin verdiği bilgilere göre, kadından peçesini açması veya kamusal alanı terk etmesinin istendiği, kadının ise “ikinci yola başvurduğu” kaydedildi.

Kavga sırasında kadının yüzündeki peçenin diğer kadın tarafından çekilip çıkarıldığı yönündeki ifadeler nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği bildirildi. Her iki kadın hakkında da toplum huzurunu bozdukları gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Yasa Çarşamba yürürlüğe girmişti

Danimarka'da söz konusu yasa 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Danimarka'nın bazı kentlerinde yasaya karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

 Dänmark Demo gegen Burkaverbot in Koppenhagen (Reuters/A. kelly)
Yasa burka ve peçe gibi yüzü ve tüm vücudu örten kıyafetlerin yanı sıra kar ve kayak maskesi gibi yüzü kapatan maskeler ile takma sakalı da yasaklıyor.

Kışın takılan atkılar ile karnaval ve Cadılar bayramı sırasında giyilen kostüm ile takılan maskeler ise yasanın kapsamı dışında bulunuyor.

2010 yılında yapılan bir araştırmadan, burka yasağının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişinin yaşadığı Danimarka'da sadece yaklaşık 200 kadını etkileyeceği sonucu çıkmıştı.
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