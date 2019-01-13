Öcalan'ın yeğeni: Devletin çağrısıyla dün görüşme gerçekleştirdik

Abdullah Öcalan, 2016 yılından bu yana ilk görüşmesini Cumartesi günü kardeşi Mehmet Öcalan ile gerçekleştirdi. Görüşmeyi Mehmet Öcalan'ın oğlu, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Twitter hesabından duyurdu.





BBC Türkçe'ye konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, haftalık aile görüşü talebi sonrası devlet yetkililerinin çağrısı üzerine Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiğini söyledi.





Yarım saatlik görüşmede birçok konunun görüşüldüğünü söyleyen HDP milletvekili, detayları paylaşmadı.





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da twitter hesabında görüşmeyle ilgili kısa bir açıklama yaptı ve birkaç gün sonra detaylı bir açıklama yapacaklarını kaydetti.