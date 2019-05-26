Öcalan'ın çağrısı sonrası açlık grevleri sonlandırıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan'la 22 Mayıs'ta bir kez daha bir araya gelen Öcalan'ın avukatları, görüşmeye ilişkin ayrıntıları İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında duyurdu. Toplantı sonrasında Asrın Hukuk Bürosu adına dağıtılan yazılı açıklamada Öcalan'ın açlık grevlerinin "amacına ulaştığını ve sonlandırılması yönündeki çağrısını ısrarla vurguladığı" belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Bu çağrıdan sonra grevcilerin eylemi bırakacağına inanıyoruz. Esas olanın demokratik siyasal mücadele kültürü olduğunu, grevcilerin bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı olmalarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Açlık grevleri konusunda Gandi'yi örnek vererek, Gandi'nin açlık grevini toplumsal mücadeleyle anlamlı kıldığını ifade etti."





Abdullah Öcalan'ın tecridinin sona ermesi için açlık grevi ve ölüm orucu eylemi yapanlara yönelik Öcalan'ın bir mektup yazdığı da açıklandı. 22 Mayıs tarihli mektupta Öcalan'ın "Başta açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum" ifadesi yer alıyor.





Öcalan'ın çağrısının ardından açlık grevi ve orucundaki eylemcilerin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada eylemlerin sona erdiği belirtildi.





Güven: Tecride karşı mücadelemi sürdürüyorum





Öcalan'ın çağrısının ardından 200 gündür açlık grevinde olan HDP'nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven de eylemine son verdiğini duyurdu. Güven yaptığı yazılı açıklamada "Belirtmek isterim ki açlık grevi direnişimiz amacına ulaşmıştır. Ancak tecride karşı direnişimiz ve toplumsal barış için mücadelemiz her alanda sürecektir. Bu mücadelenin varması gereken yer onurlu bir barıştır" dedi.





Güven mesajında ayrıca "Tecridin tamamen ortadan kaldırılması için farklı yöntemlerle aktif mücadelemize devam edeceğiz. Bunun yükümlülüğü artık biz aktif demokratik siyaset yürütenlerin omuzlarındadır" ifadesine yer verdi.





Öcalan'dan Suriye mesajı





Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı belirtildi. Görüşmeye ilişkin yazılı bilgilendirmede, "İmkan olursa Suriye'nin bütünlüğü içinde Kürt sorunu dahil Suriye'nin tüm sorunları konusunda pozitif rol oynayacağını söyledi. Kendi düşüncelerinin ve çözüm önerilerinin Suriye'nin sorunlarını çözeceğini, Kürtlerin ve diğer toplulukların temel haklarının anayasal güvenceye alınmasının zorunluluğunu da özellikle vurguladı" ifadesine yer verildi.





Öcalan bir önceki mektubunda da Suriye Demokratik Güçleri'ne çağrıda bulunarak, "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak, içinde bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır" demişti.





Öcalan'la ikinci görüşme





Öcalan'ın avukatlarına yönelik kısıtlamanın kaldırılmasının ardından 2011'den bu yana ilk kez 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirilmişti. Öcalan, avukatları aracılığıyla gönderdiği ilk mesajında da tecridinin sona ermesi için açlık grevi yapanlara eylemlerine son verme çağrısında bulunmuştu.





Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 1999 yılında Kenya'da yakalanmıştı. 71 yaşındaki Öcalan, İmralı adasındaki hapishanede ömürboyu hapis cezası çekiyor. Öcalan'ın avukatlarına yönelik kısıtlama kaldırılmıştı.