Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de yolsuzluk eylemleri /26 Mayıs 2019 22:27

İsrail'de yolsuzluk eylemleri

İsrail'de yolsuzluk suçlamalarıyla zor günler geçiren Başbakan Netanyahu'ya karşı dün gece on binlerce muhalif geniş katılımlı bir gösteri düzenledi. Sol eğilimli partilerin ilk defa bir araya geldiği bu yürüyüşte, Netanyahu'nun kendisine dokunulmazlık veren ve Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran yasalara tepki geldi. Bazı göstericiler "Türkiye gibi olmayacağız" sloganı atarken, Şapka Kanunu'nun uygulandığı 1925'ten beri Türkiye'de kullanılmayan fesin bazı göstericiler tarafından takılması hayrete düşürdü.

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İsrail’de geçen ay yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Başbakan Netanyahu’nun kendisine dokunulmazlık vermesi ve Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırması ülkede büyük bir tepki yarattı… Kendisi ve eşinin yolsuzluk yaptığına dair soruşturmanın devam etmesine rağmen Netanyahu, kendisine dokunulmazlık verilmesini öngören tasarıyı gündeme getirdi.

Fakat Netanyahu’nun bu kararı büyük tepki çekti. Dün İsrail’in sol partileri ve Netanyahu’ya karşı olan kitle Tel Aviv’de geniş kapsamlı bir yürüyüş gösterdi. İsrail’de ilk defa sol gruplar bir araya gelerek Netanyahu’yu eleştirdi. Reuters, etkinliğe yaklaşık 20.000 kişinin katıldığını duyururken organizasyonu düzenleyenler 80.000 kişinin yürüyüşe katıldığını iddia etti.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla zor günler geçiren fakat Nisan ayında gerçekleşen seçimlerde zaferle ayrılarak 5. kez başbakan olan Netanyahu, soruşturmayı kovuşturmak için kendisine dokunulmazlık getirmeyi gündeme almıştı. Netanyahu’nun dokunulmazlık açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine, Yüksek Mahkeme’nin bağımsız ve güçlü kalmasını istediğini söylemişti. Çarşamba gününe kadar hükümet kurmak zorunda olan ve henüz hiçbir partiyle anlaşma sağlayamayan Netanyahu, dün halkın sokağa dökülmesiyle iyice köşeye sıkıştı. Netanyahu’nun açıklamaları beklenen etkiyi yaratamadı ve dün Tel-Aviv’de on binlerce gösterici sokağa çıktı.

Reuters haber ajansının çektiği fotoğraflarda üzerinde, “Suç Bakanı” yazan ve Netanyahu’nun fotoğrafının yer aldığı fesler giyen İsrailliler dikkat çekti. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Haaretz’te ise bazı göstericilerin, “Türkiye gibi olmak istemiyoruz” sloganı attığı ve fesi de bu sebeple taktığı yazıldı. Fakat 1925’ten beri fesin kullanılmadığı Türkiye hakkında bu kadar bilinçsizce yapılan kampanya hem sosyal medyada hem de gösteri alanında tepki çekti.
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