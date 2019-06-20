Öcalan'ın 23 Haziran mesajı kafaları karıştırdı





Anadolu Ajansı, "Teröristbaşı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran açıklaması" başlıklı bir haberi son dakika olarak servis etti. AA'nın haberinde, "İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulundu." ifadeleri yer aldı.





AA'nın bu haberinin ardından HDP'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız. Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de" denildi.





31 Mart seçimlerinde AKP'nin geriye düşmesinin ardından seçimlere ilişkin veri akışını durduran Anadolu Ajansı (AA), yine çok tartışılacak bir habere imza attı. AA, "İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulundu." haberini son dakika olarak duyurdu.





Anadolu Ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, "çağrı" Öcalan'ın avukatlarına değil, Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Kemal Özcan'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya dayandırıldı.





HDP TAVRINI KORUDU: BİR DAHA SÖYLE İSTANBUL





AA'nın haberinin hemen ardından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) resmi twitter hesabından, cevap niteliğinde paylaşımlar yapıldı. Yapılan açıklamada, HDP'nin seçim tavrının değişmeyeceği belirtilerek, "Halkımızın bu coşkusu olmasa siyasetin gri havası, oluşturulan bu kutuplaşma hiç çekilmez. İstanbul'un her yerinde, her sokağındayız. Çünkü sadece kendimiz için değil herkes için demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele kazanacak." denildi.





HDP'den yapılan #BirDahaSöyleİstanbul başlıklı açıklamada, "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız. Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;" denildi.





'İMRALI'YI YANDAŞ SABAH GAZETESİ HATIRLATTI





AKP'ye en yakın yayınlardan Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugün yayınlanan köşe yazısında Abdullah Öcalan'ın avukatlarının "İmralı'nın ne düşündüğü konusundaki güncel değerlendirmeleri vakit geçirmeksizin paylaşmaları" çağrısında bulunmuştu.





ÖCALAN'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA





Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaparak, "18 Haziran tarihinde İmralı'da müvekkilimiz sayın Öcalan ile gerçekleştirdiğimniz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultuısunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız." dedi.













TEMELLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ





HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz' dedi.

Abdullah Öcalan'ın HDP'ye 23 Haziran'da tarafsız kalma çağrısı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama geldi.



Konuya ilişkin T24’e açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte yaptığı 3 açıklamanın çerçevesinde açıklamalarının olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemek de yarar var" dedi.





















BİR AÇIKLAMA DA ERDOĞAN'DAN...



