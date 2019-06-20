Fenerbahçe'de kombine isyanı: Slogan yazdılar...

Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre Fenerbahçe’de taraftarlar yeni dönem için yapılan zamlardan hiç memnun değil. Bildiğiniz gibi Sarı-Lacivertliler başarısız bir sezon geçirmiş, düşme hattından son haftalarda uzaklaşmıştı.Yapılan transferlere ve yeni başkan Ali Koç’a güvenip rekor derecede hem forma hem kombine alan taraftarlar yaşanan bütün olumsuzluklar karşısında yine de tribün desteğini çekmemişlerdi. Ligi altıncı bitiren Fenerbahçe bu sezon Avrupa’da yer almayacak. Keşke olsaydı, ama bu kadroyla imkansızdı. Yeni dönem için ne olacak, neler yaşanacak bu tartışmalar sürerken yönetimden gelen kombinelere zam kararı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Avrupa’da olamayacaklarını ileri sürerek zamların üst düzeyde olduğuna vurgu yapan Sarı-Lacivertli gruplardan bazıları kombine almayacaklarını dile getirdi.





Koç’un bir işaretiyle geçen sezon başında forma ve kombine aldıklarını ancak takımın kendilerine hüsran yaşattığını söyleyen Fenerbahçeliler, “Doğrusu böyle bir zammı beklemiyorduk. Şoktayız. Vaatler yerini bulmadı, bizler kötü günlerde takıma hep destek olduk, karşılığı oldu mu; hayır. Şu ana kadar olup gördüğümüz bir transfer yok. Comolli neden gönderilmedi? Ersun Yanal da bizler için kocaman hayal kırıklığı oldu” dediler. İşte bazı tribünlerdeki yeni fiyatlar: Maraton E Blok 8850 TL’den 10200 TL’ye, Fenerium D Blok 7050 TL’den 8150 TL’ye, Fenerium Üst D, E, F Blok 2700 TL’den 3150 TL’ye, Kale Arkası 1200 TL’den 1400 TL’ye yükseldi. Ayrıca, 2018 yılında kredi kartına vade alınmıyordu, 2019’da alınacak. Böylece kale arkası tribününden kombine alındığı takdirde bu fiyat 1500 TL’ye kadar çıkacak.













“Havuzda 120 oyuncu var ”





Fenerbahçe Futbol Akademisi Altyapı Scout Sorumlusu Serhat Pekmezci, göreve geldiklerinden bu yana 6 ayda 2 binin üzerinde maç izlediklerini ve altyapının sabır işi olduğunu belirterek, “120’ye yakın transfer edilecek boyutta bir havuzumuz var. Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok umutluyum” dedi. Pekmezci, “Elde ettiğimiz verileri çok doğru bir şekilde işlememiz gerekiyor. Fenerbahçe’ye özel bir yazılım yapacağız. Pratik bir model yapacağız. Altyapıdan Çağlar ve Cengiz gibi oyuncular çıkarmak gurur duyulan bir şey ama altyapı sabır gerektirir. Başkanımız ve yönetimimizin vizyonu ve Fenerbahçe sevgisi ortada. Her konuşmalarında altyapı ve socut sistemine verdikleri önemi belirtiyorlar. Onların o inancı bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.





Ceza yağdı





Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko’ya 2 deplasman müsabakasını seyircisiz oynama ve 66 bin 250 TL para cezası verdi. Kurul, final serisinin 4. maçındaki hakaret ve saldırıları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy’u ise toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira parayla cezalandırdı. Anadolu Efes ise 5. maçtaki seyirci olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldı.



