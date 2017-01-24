Samanyolu Haber /Gündem / O yavrular için yardım kampanyası başlatıldı /24 Ocak 2017 14:43

O yavrular için yardım kampanyası başlatıldı

Dün bütün Dünya, Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım kapsamında tutuklanan eşini görmek için biri engelli 5 çocuğuyla Ankara Sincan Cezaevi'ne giden ve orada gözaltına alınan anne Nagihan Gökçek'in yaşadıklarına 37 saniyelik bir görüntüyle tanık oldu

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Anne Nagihan hanımın cezaevi kapısında gözaltına alınmasıyla kış günü, hem annesiz hem de babasız ortada kalan biri engelli 5 çocuğun cezaevi kapısında gözyaşlarına boğulması vicdanları titretirken minik yavrular için gazeteci Mahir Zeynalov internet üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Çok sayıda yabancı gazetecinin destek verdiği kampanya bir anda büyürken yaşanan drama tepkisiz kalamayanlar yardım kampanyasına sembolik de olsa yardım etti

Siz de 'en azından safımız belli olsun' diyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak bu kampanyaya katılabilir, DONATE NOW butonuna tıklayarak dilediğiniz miktarda yardım yapabilirsiniz.



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