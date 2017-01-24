O yavrular için yardım kampanyası başlatıldı





Çok sayıda yabancı gazetecinin destek verdiği kampanya bir anda büyürken yaşanan drama tepkisiz kalamayanlar yardım kampanyasına sembolik de olsa yardım etti





Siz de 'en azından safımız belli olsun' diyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak bu kampanyaya katılabilir, DONATE NOW butonuna tıklayarak dilediğiniz miktarda yardım yapabilirsiniz.













Anne Nagihan hanımın cezaevi kapısında gözaltına alınmasıyla kış günü, hem annesiz hem de babasız ortada kalan biri engelli 5 çocuğun cezaevi kapısında gözyaşlarına boğulması vicdanları titretirken minik yavrular için gazeteci Mahir Zeynalov internet üzerinden yardım kampanyası başlattı.