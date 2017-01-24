Flaş! Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a 'ihanet' suçlaması







Suudi Büyükelçi: Suriye, Osmanlı’dan bu yana olduğu gibi Türklerin Araplara yeni bir ihaneti





Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Doktor Adil bin Serraç Merdad Türkiye'ye ilişkin BBC Arapça'ya sert açıklamalarda bulundu. Merdad Türkiye'nin çıkarları ve iç siyasi krizlerinden kaçmak için Rusya ve İsrail'e yakınlaştığını belirtti.





Büyükelçi Merdad, Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesi için Erdoğan'ı destekleyenin Suudi Arabistan olduğunu, darbeden hemen sonra da Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi ve seçilmiş hükümeti ilk destekleyen ülkeler arasında olduğunu, desteğinin de bugüne kadar devam ettiğini ifade etti.





Büyükelçi, Türkiye'nin 6 yıl önce Suriye'deki halk kalkışmasını silahlı muhalefete dönüştürdüğünü ve Suriye Devlet Başkanına karşı muhalif gruplara kucak açtığını, dahası Erdoğan'ın her defasında 'Esed Gitmeli' prensibini Suriye'deki krizin çözümünün tek yolu olarak ilan ettiğini dile getirdi.





ERDOĞAN VE AKP ÇARK ETTİ





Büyükelçi, başta Erdoğan olmak üzere Türk hükümetinin bir zamanlar 'kırmızı çizgi' kabul ettiği Esed'in gitmesi prensibinden son zamanlarda çarkettiğini belirtti.

Suudi Büyükelçi Türkiye'nin Suriye'deki bu tutum değişikliğinin Osmanlı devrinden bu yana Türklerin çıkarları değiştiğinde Arap devletlerine karşı ihanetinin bir başka modeli olduğunu öne sürdü.





Son olarak, Büyükelçi Merdad, Türkiye'nin Suriye'de son zamanlardaki kazanımlara sırtını döndüğünü ve Suriye'yi yıkık şekilde terk ettiğini; Suriye'deki sivil kayıplardan, evsiz kalan milyonlardan ve mültecilerden Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirtti.