O yarbaydan bu sefer Bahçeli'ye salvo!













MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında açıklama yapmıştı. Bahçeli, Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" için "CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır" ifadesini kullanmıştı. Bahçeli, "Halbuki İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı hüküm kesin olmayıp, hukuki yollar kapanmış ve tükenmiş değildir" demişti.

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde yönelttiği eleştirilerle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikten sonra ‘medeni ölü’ haline getirildiğini, ‘toplum içinde bir nevi cüzzamlı gibi yaşadığını’ söylemişti.

Yarbay, 23 Ağustos 2015’te kardeşinin cenazesinde, “Çözüm diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’ diyor?” sözleriyle tepki göstermiş, “Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman, oraya git” ifadelerini kullanmıştı.

Şırnak'ta şehit olan kardeşinin cenaze törenindeki sözleri nedeniyle ordudaki görevinden ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adalet Yürüyüşü" için yaptığı "Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur" açıklamasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek çıkan Alkan sosyal medya hesabından "Adaleti katledenlerle ortak olarak çalıştığınız için adaletin olmadığını çok iyi biliyorsunuz bay saray çalışanı" paylaşımında bulundu.