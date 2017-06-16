CHP adalet için yürürken AKP'liler kıyak maaşa koştu

AKP, daha önce tepkiler üzerine çektiği üniversiteye dönen milletvekillerinin hem emekli maaşı hem de öğretim üyesi maaşı alabilmesine ilişkin düzenlemeyi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin yasa tasarısına verdiği önergeyle yeniden getirdi.







TBMM Genel Kurulu’nda dün, CHP’nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto ederek TBMM Genel Kurulu’nu terk etmesinin ardından sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin yasa tasarısının 18. maddesinde değişiklik önergesi verdi. Önergeyle, 2547 sayılı YÖK Yasası’nın 60. maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle “Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kurulu’na veya yasama organı üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler. Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yükseköğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez” hükmünü düzenleyen söz konusu 60. maddedeki “Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz” ifadesi çıkarıldı. Bu değişiklikle, üniversitelere dönen milletvekillerinin hem emekli maaşı hem de öğretim üyesi maaşı alması sağlandı.





CHP’den tepki





CHP’li Aytuğ Atıcı, milletvekillerine böyle bir hak getirilirken milletvekili olmayan öğretim üyelerinin ikinci maaşı alamayacaklarına dikkat çekerek, “Büyük bir adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlık yaptınız ve milletvekillerine kıyak bir maaş verdiniz. Yazıklar olsun size, hepiniz oruç tutuyorsunuz değil mi? Sizin inancınızda oruç tutarken hak yemek, adaletsizlik yapmak, eşitsizlik yapmak var mı? Eğer varsa ben sizinle aynı inançtan değilim” diye konuştu.