Samanyolu Haber /Gündem / O ünlü haber sitesi Türkçe bölümünü kapatıyor /02 Mayıs 2017 16:13

O ünlü haber sitesi Türkçe bölümünü kapatıyor

Katar sermayeli El Cezire'nin Türkiye'de yayın yapan internet sitesi El Cezire Türk yarın itibariyle yayın hayatına son veriyor.

O ünlü haber sitesi Türkçe bölümünü kapatıyor

El Cezire Türk'ün uzun yıllar TV kanalı olacağı konuşulmuş, ancak yapılan birçok yatırıma rağmen bu projeden vazgeçilmişti.Alınan kapanma kararı Diyarbakır ve Ankara'da görev yapan çalışanlar da İstanbul'a çağrılarak tebliğ edilmeye başlanacak.2014 başında internet sitesi, dijital dergisi, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları yayınına başlayan El Cezire Türk’ün haber koordinatörlüğünü Gürkan Zengin yürütüyordu.Haber sitesinde idari çalışanlar da dahil olmak üzere 50'yi aşkın isim görev yapıyordu
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