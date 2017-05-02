O ünlü haber sitesi Türkçe bölümünü kapatıyor





El Cezire Türk'ün uzun yıllar TV kanalı olacağı konuşulmuş, ancak yapılan birçok yatırıma rağmen bu projeden vazgeçilmişti.Alınan kapanma kararı Diyarbakır ve Ankara'da görev yapan çalışanlar da İstanbul'a çağrılarak tebliğ edilmeye başlanacak.2014 başında internet sitesi, dijital dergisi, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları yayınına başlayan El Cezire Türk’ün haber koordinatörlüğünü Gürkan Zengin yürütüyordu.Haber sitesinde idari çalışanlar da dahil olmak üzere 50'yi aşkın isim görev yapıyordu