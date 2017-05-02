Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan Erdoğan’ın o önerisine ret /02 Mayıs 2017 16:29

Hindistan'dan Erdoğan’ın o önerisine ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ziyareti sırasında yaptığı teklif Hindistan'da kabul görmedi

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ziyareti sırasında yaptığı ‘Keşmir konusunda her iki ülkenin de dostu olan Türkiye’nin, Keşmir’de dökülen kanı durdurmak için Hindistan ve Pakistan arasındaki diyaloğu güçlendirme’ önerisi, konunun iki ülke arasındaki sınır ötesi terörizm olduğunu söylenerek reddedildi.

Açıklamanın öncesinde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Hindistan Başbakanı Modi, “Bütün ülkeler terörist ağları çökertmek için birlikte çalışarak teröristlerin sınırlar arası geçişlerini önlemeli.” dedi.

Erdoğan, ‘ortak bir endişe’ olarak bahsettiği Keşmir konusunda Türkiye’nin teröre karşı verilen savaşta ‘tam destek’ vereceğini söyledi.

Hindistan, Erdoğan’ın önerisini, iki lider arasında gerçekleştirilen ‘hiçbir amaç, niyet ya da gerekçenin terörü geçerli kılamayacağı’ konusunda hemfikir olarak ülkeler arası bağları kuvvetlendirme ve teröre karşı birlikte bir mücadele verme kararının verildiği görüşmede sırasında reddetti.

Erdoğan’ın önerisi, Hindistan’ın Keşmir konusunda Hindistan’ın duruşunun net olduğunu belirten Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gopal Baglay’ın, “Biz terör ve Keşmir konusunda tavrımızı Türk tarafına ilettik. Terör konusunda herhangi bir gerekçe olamayacağını söyledik. Keşmir’de yaşananları terör olarak adlandırıyoruz.” sözleriyle reddildi.
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