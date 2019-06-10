O tweetleri mahkeme kararıyla kaldırttı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade ederek, İmamoğlu'nun nereli olduğunu iftar programına katılan yurttaşlara sormuştu. Yurttaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” ifadesini kullanmıştı.







Göksu'nun bu ifadeleri Türkiye'nin gündemine oturmuş, Trabzonluların tepkisini çekmişti.





Gazeteci İsmail Saymaz da Göksu'nun o ifadelerini kişisel Twitter hesabından paylaşmıştı. Saymaz, bugün Göksu'nun mahkemeye başvurarak tweetlerini engelleme kararı aldırdığını duyurdu.





Saymaz, şu ifadeleri kullandı:





"Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, mahkemeye başvurarak, "Pontus" konulu iki tweetimi engelleme kararı aldırmış. Benim tweetimi kaldırmam, Göksu'nun gafını ortadan kaldırmaz."







