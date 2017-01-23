Samanyolu Haber /Gündem / o TMSF yetkilileri KHK'yla gitti! /23 Ocak 2017 11:30

o TMSF yetkilileri KHK'yla gitti!

AKP Bank Asya'ya çöküp TMSF'ye devrettiğinde TMSF tarafından yönetime atanan Zülfükar Şükrü Kanberoğlu ve Mehmet Ali Gökçe KHK ile görevinden alındı.

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o TMSF yetkilileri gitti!

TMSF’de bu sabah üst düzey isimler görevden alındı.



Görevden alınan isimler arasında TMSF Fon Başkan Yardımcısı Zülfükar Şükrü Kanberoğlu, Genel Müdür Mehmet Ali Gökçe ve Fon Denetçisi Murat Sarıtaş da bulunuyor.

Bank Asya’ya el konduğunda Zülfikar Şükrü Kanberoğlu ve Mehmet Ali Gökçe yönetim kurulu üyesi olarak Bank Asya’ya atanmıştı.



Öte yandan BDDK’dan Bankalar Yeminli Murakıbı Ergun Erdem ve Bankacılık Uzmanı Seray Keşir de görevinden alındı.

AKP kısa süre önce yine 17 Aralık sonrası hukuksuz operasyonlarda kullandığı 16 başsavcı ve İstanbul Emniyeti'nde görevli onlarca emniyet müdürünü görevden almıştı.
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