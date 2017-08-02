Samanyolu Haber /Gündem / O manşeti atarken bebeklerden de mi utanmadınız? /02 Ağustos 2017 17:07

O manşeti atarken bebeklerden de mi utanmadınız?

Bebeklere "kumpas", doğuma "terör faaliyeti" diyecek kadar utanç verici hale düştüler...

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

Cezaevlerinde anneleriyle tutuklu çocuk sayısı 600'e dayanmış durumda. Pek çok hamile kadın da cezaevinde tutuluyor.  Cezaevinde bebeklerini kaybeden anneler oldu. Nurhayat Yıldız, Sinop Cezaevi'nde ikiz bebeklerini kaybeden annelerden biri. 

Erdoğan Rejimi'nin anne, hamile, çocuk ayrımı yapmadan yaptığı zülmü meşrulaştırma çabası ise Saray Medyası'na düştü. 

O kadar ki yeni doğmuş masum bebeklere "kumpas" ismi verecek kadar ileri gittiler. Doğumu ise terör faaliyeti olarak gösterdiler. 

Hizmet Hareketi'nde doğumun üç kat arttığı gibi ipe sapa gelmez yalanlarla haberini dolduran Kemal Gümüş isimli muhabirin baştan sona yalan haberi Türkiye'de bebekleri ve anneleri hedef alan ilk haber olarak tarihe geçti. 

AKP'nin gasp ettiği Star Gazetesi'nde attığı utanç tarihine geçecek manşet şöyle:?


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