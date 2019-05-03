O komutan hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21 Nisan'da Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı saldırıda ihmali olan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoçile bu çerçevede Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.





Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 11 Ocak'ta kendisini ziyaret Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut'a (sağda) Divan-ı Muhasebat tabağı hediye etmişti



CHP LİDERİ LİNÇ EDİLMEK İSTENİRKEN JANDARMA SEYRETTİ

CHP'nin yaptığı suç duyurusunun açıklamalar bölümünde, “Olaylara ilişkin video görüntüleri izlendiğinde de algılanacağı üzere, olaylara müdahale etmeye çalışan, önlemler alan, suçluları yakalayan, linç girişimini yapanları önlemeye ve oradan uzaklaştırmaya çalışan hiçbir Jandarma görevlisi bulunmamaktadır! Açıkçası İl Jandarma komutanının, emrindeki yüzlerce Jandarma görevlisine neden talimat vermediğinin ortaya çıkarılması da gerekmektedir!” ifadeleri kullanıldı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu sığındığı evden zırhlı polis taşıtına bindirilerek köyden ayrılabilmişti.





"İL JANDARMA KOMUTANI TALİMAT VERMEKTEN KAÇINDI"





Suç duyurusnda, “Yapmış olduğumuz araştırma ve inceleme sonucunda üst düzey protokolün katılacağı böylesi Şehit cenaze töreni öncesinde İl Jandarma Komutanı tarafından mutlak olarak yazılı bir PLAN Yapılması ve bu planın emir olarak ilgili birimlere gönderilip uygulanması gerektiği öğrenilmiştir! Ne var ki İl Jandarma komutanının herhangi bir Plan yapmadığı ve gerekli talimatları vermekten kaçındığı görülmektedir!” denildi.





CHP'nin dilekçesinde, “Her şeyden öte Linç girişiminin yaklaşık 2 saat boyunca Jandarma tarafından önlenmemiş bulunması, ek kuvvetlerin hızla getirtilmemesi, Jandarma tarafından hiçbir faaliyet icra edilmemesi, dahası Jandarmanın ekip ve ekipmandan yoksun olması, önceden planlandığı düşünülen Organize Linç Girişiminin bir parçasının da bazı Jandarma görevlilerinin olabileceği kuşkusunu açığa çıkarmaktadır!” ifadeleri dikkat çekti.





Dilekçenin son bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:





“Yeri gelmişken olay sonrası videoyu izleyen emekli bir Jandarma subayı;





a) Hiçbir şekilde PLANLAMA yapılmamış!





b) Hiçbir müdahale yok! Yapılmaya çalışılan müdahale de yanlış!





c) Tahliye uygulaması, bütünüyle yanlış (dahası kötü niyetli olabilir)!





d) Yapılan uyarılar, kesinlikle hatalı!





e) Linç girişimi, sıradan bir protesto eylemi kapsamına indirgenmiş! Eylemi gerçekleştirenlere yönelik mutlaka müdahale yapılması ve eylemcilerin dağıtılması, provakatörlerin gözaltına alınması gerekirken bu gerekliliklerden kaçınılmış!





şeklinde değerlendirmelerle Jandarmanın ve Emniyetin olayda hatalı davrandığını, hatanın bilinçli olabileceğini, nitekim İl Jandarma Komutanının yapılması gerekenleri bilmemesinin mümkün olmadığını, ne var ki hiçbir şey yapmamış olduğunu ifade etmiştir."





Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Bursa Jandarma Komutanı olduğu dönemde AKP'ye yakınlığı ile bilinen Anadolu Aslanları İşadamları Konfederasyonu'ndan (ASKON) plaket almıştı.







Sonuç olarak diğer sorumluların yanında Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut; bilinçli/bilinçsiz hata ve eksiklikleri ile Linç Girişiminin yaşanmasına ve olayların büyümesine neden olmuştur! Görevlerinin Gereklerini hiçbir biçimde yerine getirmemiştir!





Elbette, bu görev ihmalinin bir kurgunun parçası olarak mı yapıldığı yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır! Ancak, her halükarda eylemin TCK 257 maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu kapsamında kaldığı, Suçun tüm unsurları ile oluştuğu tartışma dışı bulunduğundan Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında soruşturma başlatılması gerekli bulunmaktadır."