O grafiğin intikamı...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce doları düşürmek için yabancı yatırımcıyı rehin alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti yabancı yatırımcıyı TL'den uzaklaştırdı.

Dünyanın en büyük para piyasası olan Londra'da Türk Lirası (TL) ile yapılan işlemler nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 düştü.

SWAP TALİMATINI BERAT ALBAYRAK VERMİŞTİ



Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayında swap (dolar-TL takası) işlemlerinde yabancılara TL kapısını kapatması fonları İngiltere'nin başşehri Londra'ya yöneltmişti.





Londra swap piyasasında şubat sonuna kadar yüzde 25 civarında seyreden TL faizleri marttan itibaren yüzde 1.300'e kadar tırmandı.





Ancak talep patlaması ve likiditen yetersiz kalması sebebiyle TL'nin gecelik faizi yüzde 1.300'e kadar yükselmişti. Swap talimatını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği ortaya çıkmıştı.





TL İŞLEMLERİ NİSANDA YÜZDE 40 DÜŞTÜ





TL’deki sert değer kaybı ve offshore piyasada işlemlerin sınırlanmasının yatırımcıları korkutmasıyla TL’nin ortalama günlük işlem hacmi nisanda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 40 düştü.





İngiltere Merkez Bankası’nın dünyanın en büyük piyasası olan Londra döviz piyasasında yaptığı araştırmaya göre liranın dolar karşısında ortalama günlük işlem hacimleri 33,5 milyar dolara geriledi.





Geçen yılın nisan ayında hacim 56,2 milyar dolar seviyesindeydi.





DÖVİZ HACMİNDE TL’NİN AĞIRLIĞI AZALDI





Tablo toplam döviz işlem hacminde TL işlem hacminin payının yüzde 2,1’den yüzde 1,2’ye gerilediğine işaret ediyor.





Liranın işlem hacmindeki azalmada geçen yıl ağustos ayında patlak veren kur şoku ve TL'nin hızla değer kaybetmesi etkili oldu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ortadan kalkması da yatırımcıların TL'de uzun vadeli yatırımdan vazgeçmesine sebep oldu,





İşlem hacimleri swap krizinin yaşandığı marttan bu yana yana daha fazla geriledi.





Konuya yakın kaynaklara göre bazı yabancı bankaların volatilite ve riskler sebebiyle lira offshore piyasasından çekildi.





