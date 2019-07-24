Samanyolu Haber /Ekonomi / O grafiğin intikamı... /24 Temmuz 2019 13:21

O grafiğin intikamı...

Dünyanın en büyük para piyasası olan Londra'da Türk Lirası (TL) ile yapılan işlemler nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 düştü. Çünkü yabancıların sütten, bir başka ifade ile swaptan ağzı yandı.

SHABER3.COM

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce doları düşürmek için yabancı yatırımcıyı rehin alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti yabancı yatırımcıyı TL'den uzaklaştırdı. 

Dünyanın en büyük para piyasası olan Londra'da Türk Lirası (TL) ile yapılan işlemler nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 düştü.

SWAP TALİMATINI BERAT ALBAYRAK VERMİŞTİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayında swap (dolar-TL takası) işlemlerinde yabancılara TL kapısını kapatması fonları İngiltere'nin başşehri Londra'ya yöneltmişti. 

Londra swap piyasasında şubat sonuna kadar yüzde 25 civarında seyreden TL faizleri marttan itibaren yüzde 1.300'e kadar tırmandı.

Ancak talep patlaması ve likiditen yetersiz kalması sebebiyle TL'nin gecelik faizi yüzde 1.300'e kadar yükselmişti. Swap talimatını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği ortaya çıkmıştı. 

TL İŞLEMLERİ NİSANDA YÜZDE 40 DÜŞTÜ

TL’deki sert değer kaybı ve offshore piyasada işlemlerin sınırlanmasının yatırımcıları korkutmasıyla TL’nin ortalama günlük işlem hacmi nisanda 2018 yılının  aynı dönemine göre yüzde 40 düştü.

İngiltere Merkez Bankası’nın dünyanın en büyük piyasası olan Londra döviz piyasasında yaptığı araştırmaya göre liranın dolar karşısında ortalama günlük işlem hacimleri 33,5 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın nisan ayında hacim 56,2 milyar dolar seviyesindeydi.

DÖVİZ HACMİNDE TL’NİN AĞIRLIĞI AZALDI

Tablo toplam döviz işlem hacminde TL işlem hacminin payının yüzde 2,1’den yüzde 1,2’ye gerilediğine işaret ediyor. 

Liranın işlem hacmindeki azalmada geçen yıl ağustos ayında patlak veren kur şoku ve TL'nin hızla değer kaybetmesi etkili oldu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ortadan kalkması da yatırımcıların TL'de uzun vadeli yatırımdan vazgeçmesine sebep oldu,

İşlem hacimleri swap krizinin yaşandığı marttan bu yana yana daha fazla geriledi.

Konuya yakın kaynaklara göre bazı yabancı bankaların volatilite ve riskler sebebiyle lira offshore piyasasından çekildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O grafiğin intikamı... Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:27