Samanyolu Haber /Gündem / İhramlıyken kavga eden İsmailağa cemaati görüntüleri ortaya çıktı /04 Mayıs 2017 11:44

İhramlıyken kavga eden İsmailağa cemaati görüntüleri ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı iki grubun 25 Nisan akşamı, Kabe’ye bir km uzaklıktaki otellerinin önünde sözlü tartışma sonrası kavga ettikleri olayın görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iki grup 25 Nisan akşamı, ihramlıyken Kabe’ye yakın bir otelde kavga etmiş ve 150 kişinin karıştığı ve bazılarının yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Medreseleri ve Kıyamder adlı iki gruba ait sosyal medya hesaplarından karşılıklı salvolar sürerken Kıyamder grubu sosyal medya hesaplarından kavga görüntülerini servis etti ve kendilerine saldırıldığını öne sürdü.

Kabe'ye bir kilometre mesafede, üstelik haram olmasına rağmen ihramlı iken kavga eden iki grubun görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
<< Önceki Haber İhramlıyken kavga eden İsmailağa cemaati görüntüleri... Sonraki Haber >>

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

Uçak bir anda yere düştü

Uçak bir anda yere düştü

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:23