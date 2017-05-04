İhramlıyken kavga eden İsmailağa cemaati görüntüleri ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iki grup 25 Nisan akşamı, ihramlıyken Kabe’ye yakın bir otelde kavga etmiş ve 150 kişinin karıştığı ve bazılarının yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.





Fatih Medreseleri ve Kıyamder adlı iki gruba ait sosyal medya hesaplarından karşılıklı salvolar sürerken Kıyamder grubu sosyal medya hesaplarından kavga görüntülerini servis etti ve kendilerine saldırıldığını öne sürdü.







Kabe'ye bir kilometre mesafede, üstelik haram olmasına rağmen ihramlı iken kavga eden iki grubun görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlandı.