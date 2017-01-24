Samanyolu Haber /Gündem / O da '400'ü verin bu iş huzur içinde çözülsün' dedi! /24 Ocak 2017 14:26

O da '400'ü verin bu iş huzur içinde çözülsün' dedi!

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, suikastların ve canlı bomba eylemlerinin devam edebileceğini belirterek, "Allah'ın izniyle referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler" dedi.

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Kurtulmuş'tan şantaj gibi sözler: Referandumdan 'Evet' çıkınca terör biter

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş anayasa referandumuna ilişkin terörle mücadele konusunda kampanya yürüteceklerini açıkladı.

"REFERANDUMDAN BÜYÜK ORANDA EVET ÇIKTIKTAN SONRA..."

Kurtulmuş'a "Referandum süreci öncesinde 'siyasi suikastler düzenleneceği ve toplumda bir kaos ortamı oluşturulacağı' şeklinde iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Üst düzeye isimlere yönelik önlemler alındı mı?" sorusu soruldu. Türkiye'nin 2015 Temmuz ayından bu yana, Suruç ve Ankara saldırılarından itibaren artarak devam eden terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğuna, dikkat çeken şöyle devam etti:

"Bundan sonra da suikastler, canlı bombalar, vesaireler bunlar devam edebilir. Terör örgütleri neden bu kadar yakın stratejik işbirliği içerisinde? Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar. Arkasındaki güçlerle, bunların sırtını sıvazlayan ağa babalarıyla birlikte Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini engellemek istiyorlar. Şimdi referandum sürecinin, onlar için ayrı bir motivasyon unsuru olduğu kanaatindeyim. 'Aman şu referandumda evet çıkmasın' diye terör örgütlerini de kullanarak Türkiye'de bir korku atmosferi oluşturabilirler, halkı canından bezdirecek bir noktaya getirebilirler. Bununla ilgili her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Allah'ın izniyle referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler. Bu motivasyonlarını da kaybederler.

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