O çocuğun annesi yalanladı

Ermeni kökenli 13 yaşındaki çocuk Arthur’un, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu iftar programında din değiştirerek Müslüman olduğu ile ilgili haberlere yalanlama geldi.







ATV ekranlarındaki canlı yayında Kelime-i Şehadet getirtilen ve isminin Nihat olmasını istediği öne sürülen Arthur’a ‘ünlü olacaksın’ denilerek para verildiği iddia edildi.





Kafkasya üzerine araştırmalarıyla tanınan Alin Ozinian’ın verdiği bilgiye göre, Ermenistan’da yayın yapan Lurer adlı haber portalın ulaştığı Artur’un annesi Alina Yengibaryan, “Çocuğum Müslüman olmadı. Biz Ermeniyiz, Hristiyanız” diyerek şu açıklamayı yaptı:





“Bilseydim kendim, çocuğumun yanına giderdim, ama bilmiyordum. Dükkanda çalışıyorum. Aniden bana haber geldi. Çocuğun Artur şimdi canlı yayında ve böyle açıklamalar yapıyor. Artur 13 yaşında, saf bir çocuktur. Suriyeli arkadaşı “gel beraber canlı yayında konuşalım sonra bize hediyeler verirler, onlarla da oturup yemek yeriz” demiş, çocuğum da saf saf onunla gitti. Çocuktur o, yanlış yaptı. O Müslüman olmadı, sünnet olmadı.”





Anne Alina Yengibaryan’ın endişelerini ve şikayetini TBMM’deki Milletvekili Garo Paylan’la da paylaşacağı ve yardım isteyeceği öğrenildi.





ATV’DE ‘İMAN PAZARI’: PARA İLE KELİME-İ ŞEHADET





İlahiyatçı olarak bilinen Nihat Hatipoğlu, İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınlanan iftar programı, 13 yaşındaki çocuğun din değiştirdiğini iddia etmiş ve Kelime-i Şehadet getirtmişti.





Arthur, Hatipoğlu’nun, “İsmini de değiştirecek misin?” sorusuna, “Evet. İsmimin Nihat olmasını istiyorum.” diyerek cevap vermişti.





‘İSLAM’IN DEĞERİNİ İYİ BİLİN’





Arthur programda, “İslam’ın değerini iyi bilin.” diye konuştu. Hatipoğlu, “İleride inşallah hacca da gidersin” dedi.





Yazar Alin Özinian, 11 yıldır Türkiye’de yaşayan Arthur’un annesi Alina Yengibaryan gibi insanların Türkiye’ye düzensiz işçi olarak geldiklerini, tam olarak göçmen demenin zor olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:





“Büyük çoğunluk kadın, ev temizileme, çocuk-yaşlı bakımı işler ile uğraşıyorlar, dil bilenler tezgahtarlık da yapabiliyor. Çocukları sahipsiz kalıyor. Hemen hemen hepsi yüksek okul mezunu, Türkçe dışında en az iki dil biliyorlar. Sayıları 8-9 bin, kesinlikle 10 binin üzerinde değil.”











