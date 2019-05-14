ODTÜ'de öğrenciler boykota başladı

ODTÜ'lü öğrenciler geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısının ardından, dün bir boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye Komünist Gençliği'nin de (TKG) aralarında bulunduğu bileşenler, bugün ODTÜ'de yaşamı durduracak.







HAZIRLIKLAR BAŞLADI





ODTÜ'de boykot hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı.Bölümlerin girişine pankartlar asıldı.





FAKÜLTELERİN ÖNÜNDE ÖĞRENCİLER TOPLANDI: NE AKP NE REKTÖR, ODTÜ BİZİMDİR





Farklı fakültelerden boykota katılan öğrenciler, okulları önünde toplanmaya başladı. Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri sloganlar eşliğinde fakülte önünde toplandı.





Fizik Bölümü önünde topanan öğrenciler de "Ne AKP ne rektör, ODTÜ bizimdir" sloganları attı. "Devrimci ODTÜ" kokartları taşıdı. Rektörlüğe yürüyüşünü tamamlayan ODTÜ öğrencileri de, ODTÜ emekçilerini ve öğrencilerini rektörlük önüne buluşmaya çağırdı.





ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ DE BOYKOTA DESTEK VERDİ





Öğretim Elemanları Derneği üyesi akademisyenler, cübbeleriyle boykota destek verdi. Dernek adına yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Sayın ODTÜ mensupları ve sevgili öğrenciler...





10 Mayıs Cuma günü kampüsümüzde yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz.





Cuma günü yaşananlar kampüsümüzün güvenliği ve barışı için kolluk kuvvetlerine değil ODTÜ bileşenlerine, özellikle de öğrencilerimizin sağduyulu tavrına güvenilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir.





Akademik kurumlar her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin özgürce gerçekleştirildiği ortamlardır. Bunu sağlamak da üniversite yöneticilerinin en temel görevleri arasındadır.





Köklü bir geleneğe sahip olan ODTÜ'de, Üniversitemizin yöneticilerine bu sorumluluklarını hatırlatır, özeleştiri başta olmak üzere gereken adımları derhal atmalarını kendilerinden talep ederiz."



