Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ'de öğrenciler boykota başladı /14 Mayıs 2019 23:26

ODTÜ'de öğrenciler boykota başladı

ODTÜ'de geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasının ardından, bugün öğrenciler boykota başlıyor. 'Polis, şiddet, nefret varsa ders yok' diyen ODTÜ'lüler gün boyunca derslere girmeyecek, yerleşkede hayatı durduracak. Boykot hazırlıkları sabah saatlerinde başladı.

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ODTÜ'lü öğrenciler geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısının ardından, dün bir boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye Komünist Gençliği'nin de (TKG) aralarında bulunduğu bileşenler, bugün ODTÜ'de yaşamı durduracak. 

HAZIRLIKLAR BAŞLADI 

ODTÜ'de boykot hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı.Bölümlerin girişine pankartlar asıldı. 

FAKÜLTELERİN ÖNÜNDE ÖĞRENCİLER TOPLANDI: NE AKP NE REKTÖR, ODTÜ BİZİMDİR

Farklı fakültelerden boykota katılan öğrenciler, okulları önünde toplanmaya başladı. Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri sloganlar eşliğinde fakülte önünde toplandı. 

Fizik Bölümü önünde topanan öğrenciler de "Ne AKP ne rektör, ODTÜ bizimdir" sloganları attı. "Devrimci ODTÜ" kokartları taşıdı. Rektörlüğe yürüyüşünü tamamlayan ODTÜ öğrencileri de, ODTÜ emekçilerini ve öğrencilerini rektörlük önüne buluşmaya çağırdı.

ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ DE BOYKOTA DESTEK VERDİ

Öğretim Elemanları Derneği üyesi akademisyenler, cübbeleriyle boykota destek verdi. Dernek adına yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Sayın ODTÜ mensupları ve sevgili öğrenciler...  

10 Mayıs Cuma günü kampüsümüzde yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz.

Cuma günü yaşananlar kampüsümüzün güvenliği ve barışı için kolluk kuvvetlerine değil ODTÜ bileşenlerine, özellikle de öğrencilerimizin sağduyulu tavrına güvenilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Akademik kurumlar her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin özgürce gerçekleştirildiği ortamlardır. Bunu sağlamak da üniversite yöneticilerinin en temel görevleri arasındadır.

Köklü bir geleneğe sahip olan ODTÜ'de, Üniversitemizin yöneticilerine bu sorumluluklarını hatırlatır, özeleştiri başta olmak üzere gereken adımları derhal atmalarını kendilerinden talep ederiz."

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