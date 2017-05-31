Samanyolu Haber /Gündem / Nurettin Veren kalp krizi geçirdi /31 Mayıs 2017 13:41

Nurettin Veren kalp krizi geçirdi

Nurettin Veren'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Hükümete yakın Yeni Akit yazarı Nurettin Veren kalp krizi geçirdi. Veren yoğum bakıma alındı. Bypass olacağı öğrenildi.

Veren, bir süre öncede zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 
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