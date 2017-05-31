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Nurettin Veren kalp krizi geçirdi
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Nurettin Veren kalp krizi geçirdi
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31 Mayıs 2017 13:41
Nurettin Veren kalp krizi geçirdi
Nurettin Veren'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
SHABER3.COM
Hükümete yakın Yeni Akit yazarı Nurettin Veren kalp krizi geçirdi. Veren yoğum bakıma alındı. Bypass olacağı öğrenildi.
Veren, bir süre öncede zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
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