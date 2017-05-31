Flaş! Zarrab'ın avukatı AKP bağlantısını itiraf etti

Zarrab avukatından önce itiraf sonra geri adım





14 aydır New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, duruşmada hakim Richard Berman’ın sorduğu en kritik soruya verdiği cevaptan geri adım attı.







Brafman, Zarrab’ın ABD ve Türk hükümetiyle iş yapıp yapmadığı sorusunu yetkilerini aşarak ‘Evet’ şeklinde cevap verdiğini açıkladı.





Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre; Zarrab’ın avukatları eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giulani ile eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey’in, savcılığın ‘çıkar çatışması var’ iddiasına yönelik yapılan duruşmada hakim Berman’ın sorularını yanıtlayan Brafman, mahkemeye sunduğu yeni dilekçede soruya Zarrab’ın izni olmadan cevap verdiğini öne sürdü.





Avukat – müvekkil ilişkisinde hak ve yetkilerini aştığını belirten Brafman, eski cevabı ve daha önce gizlilik kaydıyla verdiği ifadelerinin de geçersiz sayılmasını istedi. Hakim Berman’dan son dilekçesinin beyan olarak kabul edilmesini talep etti.





‘ABD VE TÜRK HÜKÜMET YETKİLİLERİ ZARRAB’LA İŞ Mİ YAPIYOR?’





Hakim Berman, Zarrab ile ilgili görülen çıkar çatışması duruşmasında Brafman’a ABD ve Türk yetkililerin Zarrab veya ona bağlı kuruluşlarla iş yapıp yapmadığını, kim ve nasıl yapıyorsa, bu konuya açıklık getirilmesini istemişti.





Brafman, mahkemeye sunduğu dilekçede çıkar çatışması duruşmasında bu soruya ‘Evet’ cevabı verdiğini kabul etti.







Brafman, ilgili tutanak ve ifadeleri Zarrab ve diğer avukatlarla birlikte yeniden incelediklerini belirterek verdiği bu cevabın kendisine Zarrab tarafından verilen izin ve yetkileri aşmak olduğunu kaydetti.





Brafman, duruşmada verdiği ‘evet’ cevabıyla müvekkilinin anayasal haklarını ihlal ettiğini öne sürdü. Brafman,“Müvekkilim Zarrab’ın bana izin vermediği ve yetkim olmayan bir soruyu yanlış cevapladım” dedi.





MAHKEME TUTANAKLARINDAKİ DİYALOG





Mahkeme tutanaklarına göre çıkar çatışması duruşmasında hakim Berman ve avukat Brafman arasındaki diyalog şöyle gelişti.





Hakim Berman: "Dünkü yazılı emrimdeki son soru. Türkiye ve ABD’nin hükümet üyeleri, bürokratları veya hükümetlere bağlı kuruluşlar Zarrab veya ona bağlı kuruluşlarla iş mi yapıyor? Eğer cevap evet ise, açıklayabilir misiniz?"





Avukat Brafman: "Sanırım bu davanın durumu, suçlamalar, dinamikleri esas alındığında cevap ayrıcalıklı olarak ‘ Evet’ olabilir."





Hakim Berman: "Anladım."





Avukat Brafman: "Fakat durum Giuliani' nin, Türkiye adına yaptığı veya yapmadığı şeyleri kesinlikle etkilemez."





Hakim Berman: "Tamam. Bu nedenle, bu cevapları tavsiye ve öneriler altında alabilir miyim?"