Samanyolu Haber /Gündem / Nüfusu azalan tek bir il oldu /02 Şubat 2019 11:13

Nüfusu azalan tek bir il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2018'de nüfusu azalan tek il Gümüşhane oldu.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; nüfus 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi (yüzde 1.47) artarak 80 milyon 810 bin 525 kişiden 82 milyon 3 bin 882 kişiye çıktı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişiye, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişiye çıktı.

Yaş gruplarındaki nüfus incelenince 40 ve üzeri yaştaki nüfusun 958 bin, 50 ve üzeri yaştaki nüfusun 597 bin, 60 ve üzeri yaştaki nüfusun da 365 bin kişi arttığı görülüyor.

7.2 MİLYONU 65 YAŞ ÜSTÜ

Özellikle 290 bin kişilik artışla 6.9 milyondan 7.2 milyona çıkan 65 yaş ve üstü grup dikkat çekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlardan 3.5 milyonu kadın, 2.7 milyonu ise erkeklerden oluşuyor. 65 yaş üstü kişilerin 1.4 milyonu köy ve beldelerde yaşıyor. 85 yaş üstü nüfus 65 bin 436 kişi arttı. Bu da ömrün uzadığını gösteriyor. Öte yandan yeni doğan (0-4 yaş) çocuk sayısı ise sadece 3 bin 137 kişi arttı.

İSTANBUL FRENE BASTI

Veriler incelendiğinde 2018 yılında İstanbul'un nüfusundaki artış bıçak gibi kesildi. 2017 yılında 225 bin insan İstanbul'a gelirken, 2018 yılında bu rakam 38 bine düştü. Son 10 yıla bakıldığında İstanbul'un nüfusu ortalama 200-250 bin kişi artıyordu. İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18'i yani 15 milyon 67 bin 724 kişi ikamet ediyor.

NÜFUSU AZALAN TEK İL İSE GÜMÜŞHANE

Türkiye genelinde tüm illerde nüfus artarken, 1 sene içerisinde Gümüşhane'nin nüfusundan 7425 kişi azalmış.

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