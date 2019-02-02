Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz bahanesiyle akrabasına bıçakla saldıran kişiye Belçika'da hapis cezası /02 Şubat 2019 11:21

15 Temmuz bahanesiyle akrabasına bıçakla saldıran kişiye Belçika'da hapis cezası

Belçika’da Temmuz 2017’den beri devam eden ‘Anaz’ davası sonuçlandı.

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İki akraba Feytullah Demiral ve İbrahim Anaz arasında Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi konusuyla bağlantılı çıkan tartışma mahkemeye taşınmıştı. Hizmet Hareketi’ne yakınlığı ile bildiği İbrahim Anaz’ın boğazını kesmeye çalıştığı gerekçesiyle ‘cinayete teşebbüsten’ hakkında davacı olduğu Feytullah Demiral 2 yıl ertelenmiş hapis ve 5 bin euro para cezasına çaptırıldı.

Olay, Feytullah Demiral’ın, akrabası İbrahim Anaz’ı Türkiye’de ‘darbe girişiminin sorumlusu’ olarak  Hizmet Hareketi’ni gördüğünü söyleyerek suçlaması ve sonra Anaz’a bıçakla saldırarak yaralaması sonrasında mahkemeye taşınmıştı. Anaz, Hizmet Hareketi’ne yakın Belçika Aktif İşadamları Derneği Federasyonu’nun genel sekreterliği görevini yürütüyordu.
 
Euronews’in haberine göre, davayı sonuçlandıran Anvers Mahkemesi ayrıca yargılama masraflarının da Demiral tarafından ödenmesine hükmetti.

Mahkeme geçtiğimiz aylarda dosyanın daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması için 1 yerine 3 hakim görevlendirmişti. Basının yakından takip ettiği dava daha da büyümüştü.

Euronews Türkçe’ye konuşan İbrahim Anaz’ı savunan ve Belçika’nın önde gelen ağır ceza avukatlarından olan Walter Van Steenbrugge, tazminat taleplerinin yerine getirildiğini ve talep edilenden daha yüksek ertelenmiş hapis cezası verilmesinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

“UMARIM CAYDIRICI OLUR”

İbrahim Anaz ise “Umarım caydırıcı olur, umarım buna benzer başka olay yaşanmaz. Aileler resmen ikiye bölündü. Ailemin yarısını kaybettim.” ifadelerine yer verdi.

Euronews, haberi hazırlarken 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Feytullah Demiral’a da ulaştı ancak kendisi konuşmak istemediğini belirtti.

Belçika’da doğup büyüyen Anaz, 35 yaşında ve dört çocuk babası.

Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin ardından Temmuz 2017 tarihinde İbrahim Anaz ve akrabası Feytullah Demiral arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Feytullah Demiral meyve bıçağı ile İbrahim Anaz’ın boğazını kesmeye çalıştı. Ölümden kıl payı kurtulan İbrahim Anaz kolları ile kendini koruyarak birçok yerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sokak kameraları olay anını kaydetti.

Mahkeme sürecinde dava ile ilgili yorum yapmak istemeyen Anaz’ın akrabası Feytullah Demiral “olayın siyasi değil, aile tartışması” olduğunu savunuyordu.
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