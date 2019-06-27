Samanyolu Haber /Dünya / Notre Dame Katedrali'nin yanmasında iki ihtimal... /27 Haziran 2019 19:07

Notre Dame Katedrali'nin yanmasında iki ihtimal...

Fransa'nın başkenti Paris'teki Katedrali 15 Nisan'da çıkan yangınla ilgili savcılık araştırmalarının devam ettiği ve yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı açıklandı. Tarihi yapıdaki yangının nedeninin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan ötürü olduğu belirtildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının sebebi, tarihi yapıdaki elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklandı.

Açıklamayı yapan Paris Savcılığı, herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını belirtti.

Savcılığa göre çıkan yangının sebebi söndürülmemiş bir sigara veya elektrik sisteminde meydana gelen bir arıza olabilir. 

AP'nin haberine göre savcılar yangının nedenini bulmak için soruşturmayı devam edecek. 

Savcılık ayrıca 3 yargıcın yürüteceği bir hukuki soruşturmanın da başlatılacağını bildirdi.

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü.

Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

İlk soruşturmada bin 200'den fazla kanıt incelenmiş ve 100'den fazla kişinin ifadesi alınmıştı.

13. yüzyılda inşa edilen kilise 15 Nisan'da çıkan bir yangında büyük hasar görmüş ve kulesi çökmüştü. Yangının çıktığı sırada tarihi kilisede renovasyon çalışmaları yapılıyordu. 
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