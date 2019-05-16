Norveç medyası: Venezüella hükümeti ile muhalefet Oslo'da görüştü

Venezüella'da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guadio'nun meşru başkan Nicolas Maduro'yu tanımadığını açıklaması ve kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi üzerine başlayan kriz sürüyor.

ABD'nin Venezüella'ya yönelik askeri müdahalesini de savunan Guaido son olarak başarısız bir askeri darbe girişiminde bulunmuştu.





Norveç medyası ise, Venezüella hükümeti ile muhalefetin temsilcilerinden oluşan heyetlerin Oslo'da 'barış görüşmeleri' gerçekleştirdiğini öne sürdü.





NRK radyo ve televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmeler ülkenin başkentinde belirlenen gizli bir yerde birkaç gündür devam ediyor.





KÜBA'DA DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ





Öte yandan, heyetler arasında Oslo'da gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığı, taraflar arasında daha önce bir görüşme daha gerçekleştirildiği belirtildi ve görüşmelerin Norveç dışında Küba'da da gerçekleştirildiği iddia edildi.





NRK'ye göre muhalefeti eski milletvekili Gerardo Bylde, eski bakan Fernando Martinez Mottola ve Ulusal Meclis Başkan Vekili Stalin Gonzales yer alırken, hükümeti temsil eden isimler arasında ise Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda bölgesi valisi Hector Rodriguez yer alıyor.



Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ane Haavardsdatter Lunde ise, AFP'ye yaptığı açıklamada "Norveç'in barış süreci ve diyalog inisiyatiflerine dahil olduğunu doğrulayamayız, ancak yalanlayamayız da" ifadelerini kullandı.