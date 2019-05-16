Samanyolu Haber /Gündem / Norveç medyası: Venezüella hükümeti ile muhalefet Oslo'da görüştü /16 Mayıs 2019 14:44

Norveç medyası: Venezüella hükümeti ile muhalefet Oslo'da görüştü

Norveç basınında Venezüella'da devam eden siyasi krize ilişkin yeni bir iddia gündeme getirildi. İddiaya göre, Venezüella hükümeti ile ABD destekli muhalefet arasında Oslo'da 'barış görüşmeleri' yapılıyor.

SHABER3.COM

Venezüella'da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guadio'nun meşru başkan Nicolas Maduro'yu tanımadığını açıklaması ve kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi üzerine başlayan kriz sürüyor.
ABD'nin Venezüella'ya yönelik askeri müdahalesini de savunan Guaido son olarak başarısız bir askeri darbe girişiminde bulunmuştu.

Norveç medyası ise, Venezüella hükümeti ile muhalefetin temsilcilerinden oluşan heyetlerin Oslo'da 'barış görüşmeleri' gerçekleştirdiğini öne sürdü.

NRK radyo ve televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmeler ülkenin başkentinde belirlenen gizli bir yerde birkaç gündür devam ediyor.

KÜBA'DA DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, heyetler arasında Oslo'da gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığı, taraflar arasında daha önce bir görüşme daha gerçekleştirildiği belirtildi ve görüşmelerin Norveç dışında Küba'da da gerçekleştirildiği iddia edildi.

NRK'ye göre muhalefeti eski milletvekili Gerardo Bylde, eski bakan Fernando Martinez Mottola ve Ulusal Meclis Başkan Vekili Stalin Gonzales yer alırken, hükümeti temsil eden isimler arasında ise Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda bölgesi valisi Hector Rodriguez yer alıyor.
Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ane Haavardsdatter Lunde ise, AFP'ye yaptığı açıklamada "Norveç'in barış süreci ve diyalog inisiyatiflerine dahil olduğunu doğrulayamayız, ancak yalanlayamayız da" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveç medyası: Venezüella hükümeti ile muhalefet Oslo'da... Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:46:24