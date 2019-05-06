Nisan ayında en az 36 kadın daha öldürüldü

Rapora göre Nisan ayında erkekler en az 36 kadını öldürdü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti. Bu ayki kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, beş kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, bir kadın ekonomik bahaneyle ve 22’si ise kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.







Nisan’da kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kentlerin başında İstanbul, İzmir, Adana, Afyon ve Urfa geldi. Platform’un açıklamasına göre erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri şöyle:





CEZASIZLIK SÜRÜYOR





Hamide Gezer, Aslı Yıldız Güçlü, Emine Yıldız, Najia Arabzai, Eda Kaymaklı, Nur Muhammet Berzo, Ayla Ö., Reyhan İrketi, Özge Y., Hayat Meşail, Sabah Meşaili, Mukadder Nogay, Dudu Çeştepe, Gözde Çulhaoğlu, Aysel Şahin, Rabia Bayram, Fatma Bayram, Hatice şahin, Arzu S., Ş.A., Dilan Tutucu, Gülsüm Taş, Sultan Çınkır, Sibel Akçalı, Cemile Aydın, Hülya Haney, Aycan Bozbay, Ayşe İ., Hatice Ü., Gamze Ünlü, Dilek Ö., Gökselin Türkel, İlkay Sivaslı, Esra K., Naciye Saygın ve kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kadın.





Raporda çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel şiddetin Nisan ayında da devam ettiği belirtilirken bu vakalardaki cezasızlık örnekleri dikkat çekti.