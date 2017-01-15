Nijerya'daki Türk okuluna silahlı saldırı

Nijerja’nın güneyindeki Ogun eyaletinde silahlı bir grup, Türk okuluna saldırı düzenledi. 2 öğrenci ve 5 okul personelinin kaçırıldığı bildirilen olayda, Nijerya polisi rehin öğretmenin Türk olduğunu açıkladı.





Ogun eyaleti polis sözcüsü Abimbola Oyeyemi, 6 Nijeryalı ve bir Türk’ü kaçıran saldırganların polisle ya da yetkililerle irtibat kurmadığı ve olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadığını bildirdi. Oyeyemi, "Kurbanların yara almadan serbest kalmasını sağlamak ve zanlıları adalet önüne getirmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını" söyledi.





OKUL MÜDÜRÜ: TÜNEL KAZMIŞLAR





Lale Uluslararası Okulları'nda görev yapan okul müdürünün gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganların okulun arka bahçesindeki tellerin altından tünel kazarak içeri girdiğini tahmin ettiklerini açıkladı. Ayrıca, “Alarmlarının devreye girdiğini duyan ve güvenlik görevlilerimizi gören silahlı saldırganlar, güvenlik personeline ateş açarak kaçmayı başardı” açıklamasında bulundu.





ÖLÜ YA DA YARALI YOK





Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, rehin alınan beş personelin kadın olduğu, bunlardan üçünün danışman, birinin aşçı, diğerinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Kaçırılan Türk öğretmenin isminin açıklanmadığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.







BOKO HARAM TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ KAÇIRDI?





Saldırı ve kaçırılma olayı ile ilgili şüphe edilen örgüt olarak Boko Haram'ın ismi öne çıkıyor fakat henüz somut bir emare yok. Boko Haram, Nijerya'da kız öğrencilerin okuduğu okullara yaptığı saldırılarla biliniyor.





Boko Haram'ı Türkiye'de duyuran ise; Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank'ın THY uçakları ile Boko Haram'a silah gönderilmesine aracılık ettiğine dair bir THY yöneticisi ile yaptığı telefon görüşmesi. O görüşme ve tapeler, 2014 başlarında ilk kez medyaya düştüğünde büyük ses getirmiş ve uluslararası medyanın da dikkatini çekmişti...