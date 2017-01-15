Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay iç hukuk yollarını tüketti /15 Ocak 2017 18:21

Yargıtay iç hukuk yollarını tüketti

Yargıtay, kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan iş yerlerinde çalışanların ‘işe iade, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı’ gibi karşı davalar açamayacaklarına karar verdi.

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2013 yılında İstanbul Özel Nilüfer Coşkun İlkokulu’nda işten çıkarılan bir öğretmen, aynı yıl ‘işçilik alacaklarının tahsili’ talebiyle okula dava açmış, İstanbul Anadolu 4’üncü İş Mahkemesi, ‘öğretmenin çalıştığı dönemden alacağı olmadığı’ gerekçesiyle davayı reddetmişti.

İlkokulun  668 no’lu KHK ile kapatılmasının ardından dosya, temyiz için Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’ne gelmişti.

Daire, davacı öğretmenin alacak istediği kurumun KHK ile kapatıldığını bu nedenle o kurum aleyhine alacak davası açılamayacağını belirlerken, yerel mahkemede, ‘dava şartı yokluğu nedeniyle ret kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilip öğretmenin alacağının bulunmadığı nedeniyle ret kararı verilmesinin yerinde olmadığını’ kaydetti.

Kararda, 675 no’lu KHK’ya göre, KHK’larla kapatılan kurum ve kuruluşlar aleyhine önceden açılan davaların da ‘dava veya takip şartı bulunmadığı’ gerekçesiyle düşürülmesi gerektiğine işaret edildi.
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