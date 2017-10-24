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Niğde’nin yeni belediye başkanı belli oldu
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Niğde’nin yeni belediye başkanı belli oldu
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24 Ekim 2017 15:54
Niğde’nin yeni belediye başkanı belli oldu
Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisinde seçim yapıldı
Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde AKP'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26' sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.
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