Balıkesir Belediye Başkanı’nın ‘istifa tarihi’ belli oldu





BALIKESİR DE PAZARTESİ İSTİFA EDİYOR

6 kişilik listede geriye bir tek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kalmıştı. Uğur için beklenen açıklama az önce geldi. AKP cephesinden yapılan açıklamada; Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un da pazartesi günü istifasını sunacağı belirtildi.

AKP’deki istifa operasyonunda şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise hafta sonunda istifasını açıklayacağını duyurdu