Newsweek'ten bomba iddia: Erdoğan, Trump'a şantaj yapıyor

Newsweek: Erdoğan, Trump’a Şantaj Yapıyor Olabilir

Newsweek Doğan Grubun üst düzey bir yetkilisinin hapse konmasını,‘’ABD Başkanının ailevi iş ilişkilerine baskı yoluyla şimdiden yabancı bir lider tarafından şantaja muhatap kalmış olabileceği durumun ortaya çıkması’’ olarak değerlendiriyor.

Eichenwald’in ‘’ortadoğulu bir bankeri’ kaynak olarak gösterdiği bu iddiasına göre, Trump’ın İstanbul’daki Trump Tower’da Doğan Grubu ile olan ortaklığı hatırlatılıyor ve Erdoğan’ın Doğan’a uyguladığı bu baskı ile Trump’a ödeme yapmakta zorlanabilecek Doğan Group nedeniyle, Trump’ın Gülen’i iadeye zorlanacağı ifade ediliyor.

Erdoğan’ın Haziran ayında Trump isminin İstanbul’daki ikiz binalardan sökülmesini isterken ve Trump başkan olursa İncirlik’i kullandırmama tehdidi yaparken, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan Mike Flynn’in Gülen’i Humeyni’ye benzettiği yazısı sonrası ise Trump’a olan yaklaşımının değiştiğini kaydediyor. Bu yazı, aynı ortadoğulu banker kaynağa göre, Erdoğan ve yakınlarını, Trump’ın Gülen’in iadesi için daha çok kanıt istemeyeceğini düşündürttü. Bunun sonrasında ‘’Erdoğan hemen Trump’ı kınamaktan vazgeçti ve Trump’a desteğini açıkladı. ABD seçimleri sonrası Türk Başbakan Binali Yıldırım ülkesinin iyi dileklerini Gülen’in geri almaya bağladı… Aynı gün yapılan telefon görüşmesinde Trump, Erdoğan’a Doğan’daki üst düzey bir yöneticiyi övdü ve bu yöneticiyi ‘yakın arkadaş’ olarak çağırdığı haber edildi… Erdoğan yönetimi ile ilişkili olan Ortadoğulu bankere göre Trump’ın Doğan Ailesini övmesi Erdoğan’ın Trump karşısında bir kozu olduğuna inandırdı.’’ Trump’ın iş ortağı Doğan hakkındaki iyi sözlerinden haftalar sonra Erdoğan tekrar Doğan Gruba çattı.’’ Aralık 1’de Doğan Grubun Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu tutuklandı.

Yazıda dikkat çeken kesimlerden biri şöyle: ‘’Dominolar tekrar düşmeye başladı. Erdoğan Gülen’i alamadığı için canı sıkkın, Trump ise Doğan’daki bir yöneticiyi Erdoğan’a övüyor (Erdoğan ile yapılan seçim zaferi sonrasındaki telefonda Trump’ın Doğan Medya’nın müstafi CEO’su M.A.Yalçındağ’ı Erdoğan’a övdüğü haberleri yapılmış, bunu ne Trump ne de Ankara yalanlamıştı.). Birkaç hafta sonra bayat iddialarla Doğan’daki üst düzey bir yetkilisi tutuklanıyor. Eğer Erdoğan’ın hükümeti Trump’a ve çocuklarına milyonlarca dolar ödeyen Doğan’a daha çok baskı yaparsa İstanbul’daki Trump Tower’dan Trump’a akan gelir akışı kesilebilir. Bu, Erdoğan’ın yakın zamanda Gülen’i iade etme gücü olarak Trump üzerindeki kozunu gösteriyor. Türk hükümeti ile anlaşmaları olan banker bu dinamiği şöyle açıkladı: ‘’Erdoğan Trump’ın istediği birşeye sahip olduğunu düşünüyor ve Trump da Erdoğan’ın yalvarırcısına istediği bir şeye sahip.’’

Yazıda ayrıca Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in seçim günü Gülen’i Humeyni’ye benzettiği yazısı ve daha sonra ortaya çıkan Flynn’in şirketinin AKP hükümetine yakın bir işadamı tarafından kiralandığının ortaya çıkması da kaydediliyor.

Haberdar / İlhan Tanır