Halep'teki çatışmalar sona erdi

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, “Elimize bir saatte ulaşan raporlara göre Halep’in doğusundaki çatışmalar sona erdi, yani ateşkes ya da bazı özel insani operasyonlar sözkonusu değil” dedi.





Çurkin, "Halihazırda tüm militanlar, aileleri ve yaralılarla birlikte, koordine edilen insani koridorlar üzerinden İdlib dahil kendilerinin seçtiği yönlere doğru gidiyor" diye ekledi.







ŞİMŞEK: GELENLER İÇİN ÇADIR KENT KURULDU





Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halep’ten kaçmak zorunda kalan savaş mağdurları için çadır kent kurulduğunu duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, “Dünyanın en çok sığınmacı ağırlayan ülkesi Türkiye, Halep’ten kaçan 80.000 kadar sığınmacıyı ağırlamak için çadır kent kurdu” dedi.



DIŞİŞLERİ TEYİD ETTİ





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu da, Halep'in doğusundaki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini duyurdu.

