New York savcılık yazısındaki 'tek kelime' çok şey anlattı

ABD’de devam eden Rıza Sarraf davasına eski bakan Zafer Çağlayan’dan sonra başka bakanların da eklenebileceği yönündeki yorumlar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın dosyasının Sarraf dosyasından ayrılmasına ilişkin talebinin reddine yönelik savcılık mütalaasıyla güçlendi.





16 Ekim’de mahkemeye gönderilen mütalaadaki “Türk Hükümeti bakanlarına rüşvet verilerek” ifadesi, “Çağlayan’ı yeni isimler izleyeceğinin” işareti olarak değerlendirildi. ABD’yi dolandırma, İran’a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, bunun için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları ile ABD’de tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yeniden hâkim karşısına çıkacağı 27 Kasım’daki duruşmaya giden süreç, sürpriz gelişmelere gebe.





Atilla’nın avukatlarının iddianamenin düşürülmesi veya kendi dosyasının Rıza Sarraf dosyasından ayrılmasına yönelik talebiyle ilgili mahkeme kararı beklenirken, savcılık talebin reddi yönündeki görüşünü 16 Ekim’de mahkemeye bildirdi. Savcılığın yazısında, Hakan Atilla’nın “Yabancı bankaların ABD ile İran arasında tercih yapması zorunluluğu doğuran, mevzuatı ihlal eden işlemlerine katılmakla suçlandığı” anımsatıldı. Yazıdaki “Geçersiz belgelerle yapılan sahte işlemler, ABD makamlarına yalın bilgi verme yoluyla bir devlet bankası olan Hak Bankası’nın milyarlarca dolarlık İran petrolü ile ilgili işlemlerine yardım etmiş,diğer yandan yöneticisi olduğu Halk Bankası da ABD bankalarıyla ilişkisini sürdürmüştür” denildi.





Dikkat çeken ‘bakanlar’ vurgusu





Savcılık yazısındaki “bu yapı, açık ve net olarak ABD yaptırım kanunlarını aşmak amacıyla tasarlanmış, Türk hükümeti bakanlarına rüşvet verilerek işlemler kolaylaştırılmıştır” ifadesi dikkat çekti. Süreci yakından takip eden ve Sarraf ve Atillla’nın hakim karşısına çıktığı son duruşmayı ABD’ye giderek izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, savcılık yazısındaki “bakanlarına” ifadesine işaret etti. Çağlayan’ın bir süre önce Sarraf davasına sanık olarak eklendiğini anımsatan Aksünger, “Savcılık yazısındaki ‘bakanlar’ ifadesi son derece dikkat çekici. Bu, Çağlayan’dan sonra davaya yeni bakanların ekleneceğinin somut bir işareti”dedi. Aksünger, Sarraf ve Atilla’nın yeniden hakim karşısına çıkacağı 27 Kasım’a kadar sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini belirtti.





Birgün / Sabahat Karakoyun