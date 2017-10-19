Samanyolu Haber /Gündem / Bu saygısızlığı yapan müftülük... Kur'an-ı Kerim'i çöp arabasına atıp çiğnediler /19 Ekim 2017 10:50

Bu saygısızlığı yapan müftülük... Kur'an-ı Kerim'i çöp arabasına atıp çiğnediler

Adapazarı Müftülüğü, Kur'an-ı Kerim, meal, tefsir, ilmihal ve dini kitapları geri dönüşüme göndermek üzere çöp arabasına atararken Olayın talimatını veren Müftü, sadece olaydan üzüntü duyduğunu açıkladı

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Adapazarı Müftülüğü, Kur'an-ı Kerim, meal, tefsir, ilmihal ve din eğitimi kitaplarını geri dönüşüme gönderdi.

Sakarya Yenihaber Gazetesi'nin haberine göre, Adapazarı Müftülüğü Kur’an kurslarında çocuklara dağıtılmak üzere basılan yüzlerce “Dinimizi Öğreniyoruz” isimli kitapla beraber Kur’an-ı Kerim, meal, tefsir ve ilmihal kitaplarını geri dönüşüm konteynerlara attı.

Kullanılamayacak konumda olan kitapların dönüşüm aracına yüklenerek geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi tartışma yarattı.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞLAR, ANLAMADIM"

Kitapların imhaya gönderilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten İl Müftü Vekili Yunus Acar, “Sizden duydum. Biz bu tür imhası düşünülen kitapların Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza gönderilmesi için karar almıştık. Arkadaşlar neden böyle bir şey yapmışlar, anlamadım” dedi. İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık da Kur’an ve diğer kitapların bu şekilde imhaya gönderilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.


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