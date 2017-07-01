Ne yapacağını bilemiyor!

Adalet Yürüyüşü her gün yeni katılımlarla devam ederken, AKP’deki tedirginlik de büyüyor. Yürüyüşün iki milyon katılımcı hedefiyle varış noktası olan İstanbul’da sonlanmasına sayılı günler kala AKP’de duyulan rahatsızlık zirve yaptı.





Birgün Gazetesi'nden Sabahat Karakoyun'un haberine göre Adalet Yürüyüşü, Saray ve AKP’nin yakın takibinde olmaya devam ediyor. Ülke gündemine damgasını vuran yürüyüşe karşı nasıl bir pozisyon alınması gerektiği parti içinde uzun tartışmalara neden oldu. Parti yönetiminde, içeride ve dışarıda daha fazla tepki çekmemek, zor durumda kalmamak için yürüyüşe karşı “kontrollü tavır sergilenmeli” görüşü öne çıkmasına karşın, çıkışlarıyla gerilime sebep olan Erdoğan, nabız tutmak için anket üstüne anket yaptırıyor.





‘Muhalefet cephesi büyür’ endişesi

AKP’de kapalı kapılar ardında, yürüyüşü engellemeye ya da zorluk çıkarmaya yönelik müdahalelerin, referandum sürecinde ortaya çıkan ve “Adalet” istemiyle yola çıkılmasıyla yeni bir ivme kazanan iktidar karşıtı cepheyi büyütmesi kaygısı dile getiriliyor. Ancak, son sözü söyleyecek olan Erdoğan’ın sert çıkışlarını devam ettirmesinden de endişe ediliyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, ana muhalefet partisi genel başkanının başlattığı ve her kesimden destek alan yürüyüşün engellenmesi durumunda özellikle uluslararası arenada zaten sıkıntılı olan ilişkilerin daha da açmaza gireceği belirtiliyor. Bunun da parti aleyhine sonuç doğuracağı hesapları yapılıyor.





AKP’de üs kurdu





Adalet Yürüyüşü’nün ülkenin ana gündem maddesi olmasından büyük rahatsızlık duyan Erdoğan, danışmanlarıyla yaptığı değerlendirmelerin ardından dünden itibaren partiye üs kurdu. Erdoğan dün yapılan MKYK toplantısının ardından bugün de il başkanlarını toplayacak. Toplantıların ana gündem maddesinin 4 Temmuz’dan itibaren başlayacak kongre süreci olduğu duyurulsa da Adalet Yürüyüşü’nün her iki toplantıya da damgasını vurduğu dile getiriliyor.





Referandumda alınan sonuçtan memnun olmayan ve “metal yorgunluğu var” diyerek partide bir revizyona gereksinim olduğunu dile getiren Erdoğan, kongre sürecine doğrudan el koyacak. Adalet Yürüyüşü’nün etkisini ve olası sonuçlarını yakından izleyen Erdoğan’ın bir diğer gündeminin de teşkilat da kapsamlı bir değişim olduğu belirtiliyor.





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