AKP medyası neden 'Adalet' yürüyüşü diyemiyor?

















Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü 15. gününde sürüyor. Yürüyüşe ilişkin haberler medyada yer buluyor. Bazı medya kuruluşlarında ise Adalet Yürüyüşü'nün adı farklı veriliyor. İlk günlerde NTV'nin yaptığı değşiklik dikkat çekmişti. NTV "Adalet Yürüyüşü" demek yerine "İstanbul Yürüyüşü" ifadesini kullanmıştı. Bu kez benzer bir değişiklik de CNNTürk'ün internet sitesinde dikkat çekti. CNNTürk'ün haber portalı da ilgili haberleirnde yürüyüşü "İstanbul Yürüyüşü" olarak isimlendirdi.