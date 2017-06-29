Samanyolu Haber /Gündem / AKP medyası neden 'Adalet' yürüyüşü diyemiyor? /29 Haziran 2017 10:36

AKP medyası neden 'Adalet' yürüyüşü diyemiyor?

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşünün ismini bazı medya organları farklı iletiyor. İlk günlerde Adalet yerine, “İstanbul Yürüyüşü” diyen NTV’nin ardından benzer bir değişiklik CNNTürk'ün sitesinde ve Anadolu Ajansı'nda da dikkat çekti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü 15. gününde sürüyor. Yürüyüşe ilişkin haberler medyada yer buluyor. Bazı medya kuruluşlarında ise Adalet Yürüyüşü'nün adı farklı veriliyor. İlk günlerde NTV'nin yaptığı değşiklik dikkat çekmişti. NTV "Adalet Yürüyüşü" demek yerine "İstanbul Yürüyüşü" ifadesini kullanmıştı. Bu kez benzer bir değişiklik de CNNTürk'ün internet sitesinde dikkat çekti. CNNTürk'ün haber portalı da ilgili haberleirnde yürüyüşü "İstanbul Yürüyüşü" olarak isimlendirdi. 




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