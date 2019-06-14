NBA’de tarihinde bir ilk: Toronto Raptors şampiyon

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Raptors’un yıldızı Kawhi Leonard oldu. Warriors’un yıldız ismi Klay Thompson ise 3. çeyreğin sonunda sakatlanarak oyunu terk etti.







NBA finalinde Golden State Warriors’ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.





Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 3-2 geride olduğu final serisinin 6. maçında Toronto Raptors’ı ağırladı. Raptors, soyunma odasına 60-57 üstünlükle gitti ancak Warriors, Klay Thompson’ın skorer oyunu sayesinde son 12 dakikaya 88-86 önde girdi.





Serinin 3. karşılaşmasında sakatlığı yüzünden oynayamayan Thompson, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.













Fred VanVleet’in kritik 3 sayılık basketleriyle oyunda kalan Raptors, sahadan 114-110 galip ayrıldı ve seriyi 4-2 kazandı. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.





Raptors’ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Pascal Siakam da 26 sayı, 10 ribauntla ‘double double’ yaptı. Kawhi Leonard ve Fred VanVleet ise 22’şer sayı kaydetti.





Warriors’ta Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, Andre Iguodala 22 sayı ve Draymond Green 11 sayı, 19 ribaunt, 13 asist üretti.