Samanyolu Haber /Spor / NBA’de tarihinde bir ilk: Toronto Raptors şampiyon /14 Haziran 2019 20:40

NBA’de tarihinde bir ilk: Toronto Raptors şampiyon

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors ile Toronto Raptors’ın karşı karşıya geldiği final serisi büyük heyecana sahne oldu. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.

SHABER3.COM

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Raptors’un yıldızı Kawhi Leonard oldu. Warriors’un yıldız ismi Klay Thompson ise 3. çeyreğin sonunda sakatlanarak oyunu terk etti.

NBA finalinde Golden State Warriors’ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 3-2 geride olduğu final serisinin 6. maçında Toronto Raptors’ı ağırladı. Raptors, soyunma odasına 60-57 üstünlükle gitti ancak Warriors, Klay Thompson’ın skorer oyunu sayesinde son 12 dakikaya 88-86 önde girdi.

Serinin 3. karşılaşmasında sakatlığı yüzünden oynayamayan Thompson, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.



Fred VanVleet’in kritik 3 sayılık basketleriyle oyunda kalan Raptors, sahadan 114-110 galip ayrıldı ve seriyi 4-2 kazandı. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.

Raptors’ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Pascal Siakam da 26 sayı, 10 ribauntla ‘double double’ yaptı. Kawhi Leonard ve Fred VanVleet ise 22’şer sayı kaydetti.

Warriors’ta Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, Andre Iguodala 22 sayı ve Draymond Green 11 sayı, 19 ribaunt, 13 asist üretti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NBA’de tarihinde bir ilk: Toronto Raptors şampiyon Sonraki Haber >>

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:59:22